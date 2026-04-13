Evo koliko je Hrvatska zaradila od spektakla u reliju, brojka je fascinantna

U Opatiji je jučer završen CRO rally, jedna od utrka koja se boduje za Svjetsko prvenstvo. Domaćinstvo utrke Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) danas je postalo statusni simbol, prestižna ulaznica u svijet najvećih sportskih događaja koja donosi daleko više od samog oktanskog spektakla. Kada je studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pokazala da je WRC Croatia Rally hrvatskom gospodarstvu donio više od 105 milijuna eura u samo jednoj godini, postalo je jasno zašto se nacije doslovno otimaju za mjesto u kalendaru.



Taj golemi financijski kolač, potaknut potrošnjom više od 300.000 gledatelja, i neprocjenjiva turistička promocija putem televizijskih prijenosa u više od 150 zemalja svijeta, pretvorili su WRC u globalnu platformu za brendiranje država. No kako se uopće postaje dio tog ekskluzivnog kluba?