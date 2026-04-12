Münchenska veza: Plenković prvi čestitao Magyaru, ovo je razlog te brzine

Viktor Orbán čestitao je Peteru Magyaru na pobjedi oko 21 sat - nazvao ga je i tako priznao poraz. Unatoč tomu, EU i svjetski čelnici - a dobar dio njih je imao jak politički interes u mađarskim izborima - čekali su kako bi se oglasili. Medijsku tišinu prvi je probio hrvatski premijer Andrej Plenković oko 21.45, kad je objavio da se već telefonski čuo s Magyarom te mu čestitao na uvjerljivoj pobjedi. To nije bila bilo kakva poruka, nego svjesno pozicioniranje u prvih nekoliko sati nakon političkog preokreta koji će imati konkretne posljedice u regiji.