Tko je žena koja je ušutkala kritičare i spasila posrnulog velikana?

Marie-Louise Eta upisala se u povijest njemačkog i europskog nogometa kao prva žena u stručnom stožeru jedne momčadi u muškoj Bundesligi i Ligi prvaka. Ono što je započelo kao potez iznuđen sportskom nuždom postalo je povijesni putokaz koji je 34-godišnju Marie-Louise Etu neizbježno stavio pod svjetla reflektora. Situacija u Union Berlinu bila je alarmantna. Nakon, kako je to opisao sportski direktor Horst Heldt, "apsolutno razočaravajuće druge polovice sezone", sa samo dvije pobjede u 14 utakmica od zimske stanke, vodstvo kluba povuklo je radikalan potez.

Trener Steffen Baumgart i njegovi pomoćnici morali su otići jer više nije postojalo uvjerenje da se s postojećom postavom može osigurati ostanak u ligi. Odjednom, sva odgovornost pala je na leđa Ete, koja je imenovana privremenom glavnom trenericom sa samo jednim zadatkom: isporučiti očajnički potrebne pobjede i spasiti klub od ispadanja. Unatoč velikom pritisku, zvučala je samouvjereno i fokusirano.

- Uvjerena sam da s ovom momčadi možemo osvojiti ključne bodove - poručila je uoči završnice sezone.

Pozornica Bundeslige za nju nije bila nepoznanica. Već je ranije, tijekom turbulentne sezone 2023./24., kada je Union bio u dubokoj krizi nakon odlaska legendarnog trenera Ursa Fischera, uskočila kao pomoćna trenerica uz Marca Grotea, a kasnije je mijenjala i suspendiranog Nenada Bjelicu. Ogromna medijska pažnja koja je pratila njezin debi tada je nije pokolebala. Pod djevojačkim prezimenom Bagehorn osvojila je tri naslova prvakinje Njemačke i Ligu prvakinja s Turbine Potsdamom, oblikovana u čvrstoj, ali srdačnoj školi trenerske legende Bernda Schrödera, gdje je usvojila vrijednosti poput napornog rada i ustrajnosti.

Ipak, njezin ulazak u muški nogomet nije prošao bez kontroverzi i otpora. Logika je nalagala da će, kada je trener U-19 momčadi Marco Grote privremeno preuzeo prvu ekipu, i njegova pomoćnica Eta napredovati s njim. Međutim, ubrzo je postalo jasno da ne vide svi izvan Uniona stvari na taj način. Staromodna mišljenja, posebno na društvenim mrežama, glasno su se bunila, tvrdeći da bi za tu ulogu trebao biti izabran "najbolji muškarac", a ne "najbolja osoba". Među najglasnijima bio je Maik Barthel, bivši menadžer Roberta Lewandowskog, koji je optužio Union Berlin da im imenovanjem čini njemački nogomet "smiješnim". Njegov ispad izazvao je žestoke reakcije, a jedan od njegovih najvažnijih klijenata, njemački reprezentativac i napadač Brentforda Kevin Schade, odmah je raskinuo ugovor s njim.

- Rastao sam se sa svojim agentom jer apsolutno ne dijelim njegove stavove. Zalažem se za otvorenost, jednakost i različitost - poručio je Schade.

Unatoč vanjskim pritiscima, unutar kluba Eta je imala punu podršku. Predsjednik Uniona Dirk Zingler oštro je odbacio svaku sugestiju da je njezino imenovanje bio marketinški trik.

- To nije svjesna odluka da postavimo ženu za pomoćnu trenericu, to bi diskreditiralo samu odluku. Donijeli smo odluku u korist nogometne trenerice koja već radi u klubu - izjavio je Zingler.

I njezin tadašnji nadređeni, Marco Grote, potvrdio je da je suradnja ravnopravna.

- U trenerskom poslu sve se svodi na ljudsko uklapanje. Je li netko viši, ima li veći trbuh, kakvu majicu nosi, dugu ili kratku kosu - baš me briga za to - rekao je.

Nogomet je oduvijek bio središte njezina života. Odrastajući u Dresdenu, kao samoprozvani "nogometni manijak", razvila je strast prema igri još kao djevojčica. Njezin talent brzo je prepoznat pa je već s 13 godina dobivala ponude raznih klubova, a na kraju je potpisala za slavni Turbine Potsdam. Tamo je nastavila dominirati, osvajajući dva uzastopna naslova prvaka s U-17 ekipom, što joj je donijelo poziv u njemačku U-15 reprezentaciju. Uskoro je uslijedio i proboj u prvu ekipu Potsdama, s kojom je odmah osvojila prvenstvo, a potom i još dva uzastopna naslova te krunu karijere - Ligu prvakinja 2010. godine nakon dramatične pobjede nad Lyonom na jedanaesterce. Iste godine, kao 20-godišnjakinja, s njemačkom U-20 reprezentacijom osvojila je Svjetsko prvenstvo na domaćem terenu. Nakon Potsdama igrala je za Hamburg, Cloppenburg i Werder Bremen, gdje je postala kapetanica i iskusila sve, od promocija do ispadanja. U dobi od samo 26 godina, na kraju sezone 2017./18., odlučila je završiti igračku karijeru kako bi se u potpunosti posvetila trenerskoj.

Njezina predanost nogometu ne prestaje kada napusti stadion. Od 2014. godine u braku je s Benjaminom Etom, koji također gradi uspješnu trenersku karijeru. Vodio je Bremer SV do promocije u četvrtu ligu, bio proglašen trenerom godine u regiji Bremen, a kasnije je preuzeo drugu žensku ekipu RB Leipziga. Kada par ne raspravlja o taktikama i treninzima, ravnotežu pronalaze u snowboardingu ili igranju padela.

- Ako svoj hobi i strast možete pretvoriti u profesiju, to je najbolja stvar koja postoji - opisao je Benjamin Eta obiteljski recept za uspjeh.

Ova neočekivana, ali prestižna uloga u muškoj Bundesligi postala je ključno poglavlje u karijeri Marie-Louise Ete, čiji je put za ljeto već bio isplaniran - trebala je preuzeti glavnu trenersku poziciju u ženskoj ekipi Union Berlina. Taj plan, kako je potvrdio Horst Heldt, i dalje stoji. No, prije toga, na njezinim je ramenima bio puno hitniji zadatak. Uspjevši zadržati mušku momčad u najvišem rangu njemačkog nogometa,