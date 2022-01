VIDEO Ćiro čvrsto stao u obranu Novaka Đokovića i opleo po Australiji: Evo što im je poručio

Trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, gostovao je kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2, gdje je prokomentirao i slučaj Đokovića i australske države. Podsjetimo, Novak Đoković je deportiran iz Melbournea, a svjetska javnost je podijeljena oko toga je li to bila ispravna odluka ili ne.

Ćiro je javno i čvrsto podržao srpskog tenisača, a posebno je kritičan bio prema Australiji.

- Njegovi rezultati su takvi da ih nitko ne može zasjeniti. On je po mom mišljenju najveći sportaš ove planete. Uskratili su mu mogućnost da osvoji 21. trofej. I on je griješio, ali oni su ga maltretirali. Australija za mene više nije jedna uređena zemlja. Da njega drže kao nekog kriminalca. Ja njega obožavam, nisam nikad imao priliku da mu stisnem ruku, da ga upoznam. On je sportaš koji nema nikakvih predrasuda, činjenica da je uzeo Ivaniševića za trenera to najbolje potvrđuje - rekao je legendarni trener.

Ćiro je odavno javno priznao da je primio cjepivo, a u emisiji je prokomentirao i temu cijepljenja.

- Žalostan sam jer je stavio na sebe ozbiljnu fleku, nije smio tako deklarativno kompromitirati nešto što spašava čovječanstvo. S obzirom na njegov značaj, mogao je pomoći čovječanstvu da je rekao "cijepit ću se". Ja nemam što reći Đokoviću za ovo o cjepivu jer ja ni svoju djecu ne mogu nagovoriti da to učine. Oni imaju neke svoje stavove i razmišljanja koja su idiotska - zaključio je uvijek jasni brončani izbornik.