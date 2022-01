FOTO Srbi priredili nevjerojatno iznenađenje na kuli Beograd za Novaka Đokovića

Srbi su ponosni na Novaka Đokovića još i više nakon cijele muke koju je prošao u Australiji te mu je na kuli Beograd u bojama nacionalne zastave ispisano "Nole ti si ponos Srbije", kako bi najbolji tenisač svijeta uvijek imao na umu tko uvijek stoji iza njega.

Poruka nije statična već se cijelo vrijeme "vrti", što bolje možete vidjeti OVDJE.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS Belgrade Tower is illuminated in the national colours and a message reading "Nole" in support of tennis player Novak Djokovic in Belgrade, Serbia, January 16, 2022. REUTERS/Marko Djurica Photo: MARKO DJURICA/REUTERS

Novak bi u Beograd trebao stići tijekom ponedjeljka jer je po odlasku iz Australije prvo morao sletjeti u Dubai.

Do povratka malo će vjerojatno sabrati emocije i sve proživljeno unazad 12 dana, koliko je trajala cijela saga oko njegova (ne)ulaska u Australiju.

Također, do onda će možda već znati i jesu li mu Australci odlučili zabraniti ulaz u zemlju na tri godine, što bi bila katastrofa jer ne imati najboljeg kojeg je Australian Open vidio čak tri sezone, možda samim time i ikad više, velik je poraz za tenis...