VIDEO Đokovića i Ivaniševića u Dubaiju dočekali navijači, pogledajte kako je to izgledalo

Novak Đoković sletio je danas u Dubai oko pet sati nakon što je napustio Australiju koja mu je odlučila uskratiti vizu.

Đokovića su u zračnoj luci dočekali navijači, a on se ljubazno fotografirao sa svakim navijačem koji je to tražio od njega. Sa Srbinom je i njegov trener Goran Ivanišević.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH