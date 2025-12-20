Navijači Dinama slave, ali i zazivaju jedno ime: 'Dajte tom čovjeku priliku, zaslužio ju je'

Dinamo je u gradskom derbiju svladao Lokomotivu rezultatom 2-0 i nastavio svoj pobjednički niz u prvenstvu, no zadovoljstvo navijača nije potpuno. Iako su tri boda upisana i mreža sačuvana, nakon posljednjeg sučevog zvižduka na društvenim mrežama i tribinama Maksimira povela se rasprava koja nema veze s rezultatom, već s jednim igračem. U središtu pozornosti ponovno se našao Robert Mudražija, miljenik navijača i, po svemu sudeći, jedna od najvećih enigmi u svlačionici trenera Marija Kovačevića. Njegov ulazak u igru u samoj završnici utakmice izazvao je ovacije s tribina, ali i pokrenuo lavinu komentara s jasnom porukom upućenom klupi plavih.

Mudražijina priča u Dinamu posebna je i upravo zato izaziva toliko emocija kod navijača. Riječ je o djetetu kluba koje je u Maksimir stiglo s osam godina, prošlo omladinsku školu, ali za seniorski debi moralo je čekati godinama, i to zaobilaznim putem. Njegov povratak u plavi dom 1. srpnja 2025. godine, nakon što je Dinamo aktivirao otkupnu klauzulu iz Lokomotive, dočekan je s velikim odobravanjem. Navijači su u 28-godišnjem veznjaku vidjeli povratak borbenosti i iskustva koje je godinama skupljao igrajući za Zagreb, austrijski Liefering, Osijek, Kopenhagen, Rijeku, Olimpiju i Slaven Belupo. Očekivalo se da će igrač takvog kalibra i s takvom pozadinskom pričom odmah postati jedan od ključnih kotačića momčadi.

Ipak, dolaskom novog trenera Marija Kovačevića situacija se za Mudražiju neočekivano zakomplicirala. Strateg koji je stekao reputaciju gradeći prepoznatljiv stil igre u Varaždinu i Slaven Belupu, u svojim vizijama očito ne vidi istaknutu ulogu za iskusnog veznjaka. Unatoč tome što je Mudražija u najboljim igračkim godinama, Kovačević mu prilike daje na kapaljku, uglavnom u završnicama utakmica kada je pobjednik već odlučen. Navijačima nije jasno zašto igrač koji je prošle sezone briljirao u dresu Lokomotive sada grije klupu u klubu u kojem je ponikao i za koji je oduvijek želio igrati.

Sam igrač, poznat kao veliki profesionalac, ne stvara probleme i strpljivo čeka svoju šansu. U rijetkim medijskim istupima priznao je kako je očekivao veću minutažu, ali da poštuje odluke trenera i nastavlja marljivo raditi na treninzima. No, strpljenje navijača polako je pri kraju. Poruke poput "Dajte čovjeku da igra, zaslužio je" i "Kova, što čekaš, Mudražija mora igrati" preplavile su Dinamove službene kanale nakon pobjede nad Lokomotivom.

Postaje sve očitije da je status Roberta Mudražije postao točka prijepora između tribina i klupe. Pobjede su važne, ali navijači Dinama oduvijek su cijenili borce i igrače s plavim srcem, a u Mudražiji vide upravo to. Pitanje koje se sada postavlja jest hoće li trener Kovačević uvažiti glas navijača ili će ustrajati u svojim odlukama, riskirajući da se pobjednička atmosfera naruši zbog jedne, naizgled nevažne, kadrovske odluke.