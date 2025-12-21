VIDEO Ivan Perišić zabio novi pogodak, pogledajte majstorsku završnicu vatrenog

Ivan Perišić (36) ponovno je pokazao svoju klasu i potvrdio status jednog od ključnih igrača PSV-a. Vodeća momčad nizozemskog prvenstva u nedjelju se suočila s vrlo zahtjevnim izazovom na gostovanju kod Utrechta, a upravo je hrvatski as bio taj koji je prelomio utakmicu. Domaćini su bolje otvorili susret i poveli u 33. minuti pogotkom iskusnog braniča Mikea van der Hoorna, što je bio rezultat s kojim se otišlo na odmor. PSV se mučio s probijanjem čvrstog obrambenog bloka, no u drugom poluvremenu pokazali su zašto su na vrhu ljestvice.

Preokret favoriziranih gostiju započeo je u 52. minuti, kada je američki napadač Ricardo Pepi uspio matirati domaćeg vratara i poravnati rezultat na 1:1. Nakon izjednačenja, PSV je pojačao pritisak, a trenutak odluke dogodio se u 76. minuti. Nakon kornera koji je izveo Joey Veerman, Ivan Perišić je pokazao fantastičan osjećaj za prostor, utrčao iz drugog plana na prvu stativu i preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu za potpuni preokret i vodstvo od 2:1. Legendarni Vatreni pogodak je proslavio skidanjem dresa, zbog čega je zaradio i žuti karton, no slavlje zbog pobjedničkog gola nije moglo biti umanjeno. Pogodak pogledajte OVDJE.

Ovaj pogodak samo je nastavak Perišićevog nevjerojatnog niza forme. Bio mu je to četvrti gol ove sezone u svim natjecanjima, a uz to je upisao i impresivnih deset asistencija u 22 nastupa. Ovim je pogotkom produžio niz na čak osam uzastopnih utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je bio izravno uključen u pogodak, bilo kao strijelac ili asistent. Sve je počelo još u reprezentativnoj akciji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo asistencijom Nikoli Vlašiću protiv Farskih otoka, a nastavljeno golom iz jedanaesterca u pobjedi protiv Crne Gore.

Nakon povratka u klub, asistirao je za pobjedu protiv Brede, a zatim je zabio i Liverpoolu u Ligi prvaka. Zbog lakše ozljede na toj utakmici morao je propustiti dva prvenstvena dvoboja, no vratio se još jači. Ušao je s klupe i upisao asistencije protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka te protiv Heraclesa u prvenstvu, da bi sjajnu formu okrunio pobjedničkim golom protiv Utrechta. Perišić je igru napustio u 85. minuti uz ovacije, a samo tri minute kasnije njegova je momčad ostala s igračem manje nakon isključenja Jerdyja Schoutena. Ipak, PSV je uspio sačuvati prednost i upisati nova tri boda, učvrstivši se na vrhu ljestvice Eredivisie s 15 pobjeda u 17 kola.