Reprezentacija je u štrajku: Veliko natjecanje samo što nije krenulo, oni odbijaju igrati

Potpuni kaos zavladao je u taboru ugandske reprezentacije, koja se priprema za nastup na Afričkom kupu nacija u Maroku. Iako su kao jedna od prvih momčadi stigli u zemlju domaćina kako bi se što bolje aklimatizirali i pripremili za izazove, pripreme su grubo prekinute u subotu. Igrači, popularno zvani "Ždralovi", odbili su odraditi zakazani trening i ostali su u svojem hotelu Ritz Carlton u Rabatu, čime su poslali jasnu poruku vodstvu svojeg nogometnog saveza. Njihov potez izazvao je nevjericu i potvrdio duboke podjele koje prijete potpunim raspadom sistema uoči prve utakmice prvenstva.

Korijen problema leži u, za afrički nogomet nažalost vrlo čestim, financijskim nesuglasicama. Pobunu su poveli iskusniji igrači, nezadovoljni ponuđenim bonusom od svega 6000 eura za prolazak skupine, što su ocijenili kao neadekvatnu nagradu. Kap koja je prelila čašu jest činjenica da im nogometni savez Ugande (FUFA) još uvijek duguje određene naknade iz kvalifikacijskog ciklusa, a neka od tih dugovanja stara su i više od godinu dana unatoč opetovanim obećanjima da će biti isplaćena. Igrači su, osim isplate zaostalih dugovanja, zatražili i jasne financijske uvjete pod kojima će nastupati na prvenstvu u Maroku.

Nezadovoljstvo koje je tinjalo danima kulminiralo je u subotu ujutro kada su stariji reprezentativci uvjerili ostatak momčadi da se pridruži prosvjedu. Dok su izbornik Paul Put i njegov stručni stožer stigli na lokaciju treninga i pripremili opremu, autobus s igračima nikada se nije pojavio. Belgijski stručnjak navodno je pokazao razumijevanje za probleme svojih igrača, ali je istovremeno izrazio i veliku zabrinutost jer ovakav prekid ozbiljno remeti planove priprema za iznimno zahtjevnu skupinu i prvu utakmicu koja je na rasporedu već u utorak.

Činilo se da je situacija bezizlazna, no kasno u subotu navečer došlo je do preokreta. U krizu se uključio predsjednik ugandskog saveza, Moses Magogo, koji je stigao u hotel i održao hitan sastanak s igračima. Nakon dugotrajnih pregovora koji su potrajali do kasno u noć, postignut je dogovor i čini se da je štrajk barem privremeno okončan. Očekuje se da će se reprezentacija vratiti treninzima u nedjelju i pokušati spasiti što se spasiti da uoči početka natjecanja.

Ždrijeb ih je smjestio u iznimno tešku skupinu C, gdje ih očekuju dvoboji protiv Tunisa, Tanzanije i moćne Nigerije. Svoj put na prvenstvu započinju u utorak protiv Tunisa, a ostaje za vidjeti kako će ova krizna situacija utjecati na njihovu izvedbu na terenu. Najveći uspjeh u povijesti Uganda je ostvarila davne 1978. godine, kada je osvojila drugo mjesto, a navijači se nadaju da unutarnji nemiri neće uništiti snove nove generacije.