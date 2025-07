VIDEO Čilić i Đoković napravili šou pred kamerama, snimka je hit, o ovome priča cijeli Balkan

Bio je to trenutak koji je savršeno sažeo duh prijateljstva i sportskog rivalstva na najvišoj razini. Marin Čilić, nakon iscrpljujuće pobjede i plasmana u drugi tjedan Wimbledona, davao je intervju za Sportklub, dijeleći svoje dojmove s novinarom Nevenom Cvijanovićem. A onda se, potpuno neplanirano, u kadru pojavilo dobro poznato lice – Novak Đoković. Srpski tenisač, i sam svježe nakon uvjerljive pobjede, prišao je Čiliću, srdačno ga zagrlio i uz osmijeh mu poručio da je "majstor", čestitavši mu na velikom uspjehu. Taj spontani susret dvojice Grand Slam pobjednika brzo se pretvorio u jedan od najupečatljivijih trenutaka turnira, pokazavši duboko poštovanje koje gaje jedan prema drugome.

Čilić je imao mnogo razloga za slavlje. U meču trećeg kola svladao je upornog Španjolca Jaumea Munara rezultatom 6-3, 3-6, 6-2, 6-4 nakon tri sata i šest minuta bespoštedne borbe. Ova pobjeda za hrvatskog tenisača ima posebnu težinu. Njome se, naime, prvi put nakon 2017. godine, kada je igrao i finale protiv Rogera Federera, plasirao u osminu finala najprestižnijeg svjetskog turnira. Bio je to jasan znak da se Čilić, nakon dugotrajnih problema s ozljedama i operacijom, vraća u vrhunsku formu. Ulazak u četvrti krug u All England Clubu za njega je ujedno i 27. plasman u osminu finala nekog Grand Slam turnira u karijeri, prvi nakon US Opena 2022. godine, što njegov uspjeh čini još impresivnijim.

Samo nekoliko sati ranije, i Novak Đoković je ispisao stranice teniske povijesti. Pobjedom protiv sunarodnjaka Miomira Kecmanovića sa 6-3, 6-0, 6-4, ostvario je svoju jubilarnu 100. pobjedu na travnjacima Wimbledona. Time se pridružio ekskluzivnom klubu u kojem su dosad bili samo Roger Federer sa 105 pobjeda i Martina Navratilova sa 120. Đoković, koji je igrao u svakom finalu Wimbledona od 2018. godine, još je jednom demonstrirao svoju dominaciju na ovoj podlozi i poslao jasnu poruku konkurenciji da i ove godine cilja na sami vrh. Njegova pobjeda bila je jednako uvjerljiva koliko i povijesno značajna, a proslavio ju je u svom stilu, pozdravljajući publiku na Centralnom terenu.

Upravo u tom pobjedničkom raspoloženju dogodio se i zajednički intervju koji je nasmijao sve prisutne. Na provokativno pitanje novinara kako to da njih dvojica, kao veterani, tako lako "mlate" mlađe igrače, Čilić je uzvratio duhovitim protupitanjem: "Zar mi nismo mladi?". Đoković se odmah nadovezao, dodavši filozofsku notu: "To je sve stvar perspektive, kuta gledanja". Kada ih je novinar upitao da otkriju tajnu svoje nevjerojatne dugovječnosti, dvojac je bio jednoglasan. Uz širok osmijeh, zajednički su poručili: "Nećemo odati sve tajne", ostavljajući teniski svijet da i dalje nagađa što ih čini tako dominantnima i u poznim igračkim godinama.

Njihov put na Wimbledonu mogao bi se uskoro i ukrstiti. Naime, ždrijeb je htio da se, u slučaju pobjeda u osmini finala, Čilić i Đoković susretnu u četvrtfinalu, što bi bez sumnje bio jedan od najočekivanijih mečeva turnira. Čilića u idućem kolu čeka mladi Talijan Flavio Cobolli, igrač protiv kojeg je već gubio u dva navrata, no na drugim podlogama. "Drugačiji su uvjeti. Mislim da je fantastičan zemljaški tenisač. Odlična atleta, sjajan forhend. Moram očekivati čak i viši nivo od njega, ali nadam se da se mogu izdignuti na tu stepenicu više", izjavio je Čilić, svjestan izazova koji ga čeka. S druge strane, Đoković će snage odmjeriti s Australcem Alexom de Minaurom, brzim i neugodnim protivnikom.