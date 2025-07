Evo koliko je Marin Čilić zaradio u Wimbledonu, već je nadmašio cijeli iznos iz ove godine

Nakon tri sata i šest minuta iscrpljujuće borbe, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić slomio je otpor upornog Španjolca Jaumea Munara i pobjedom od 6:3, 3:6, 6:2, 6:4 osigurao svoje mjesto u osmini finala najprestižnijeg svjetskog turnira, Wimbledona. Iako je Munar pružio žestok otpor i borio se do posljednjeg poena, Čilić je pokazao izvanrednu razinu igre, posebno u ključnim trenucima trećeg i četvrtog seta, te potvrdio da na travnatoj podlozi ponovno predstavlja ozbiljnu prijetnju i najvećim favoritima za naslov. Njegova igra, puna samopouzdanja i snage, podsjetila je na najbolje dane i najavila mogući dubok prodor u ždrijebu.

Ipak, priča o ovom uspjehu nadilazi sam sportski rezultat. Plasmanom u osminu finala, Čilić je osigurao minimalnu zaradu od 240 tisuća britanskih funti, što prema trenutnom tečaju iznosi oko 280 tisuća eura. Taj je iznos sam po sebi impresivan, no postaje uistinu nevjerojatan kada se stavi u kontekst njegove zarade u dosadašnjem dijelu 2025. godine. Naime, prije dolaska u London, Čilić je u cijeloj sezoni od turnirskih nagrada zaradio ukupno 250 tisuća eura. To znači da je sa samo jednim turnirom, i to prije nego što je uopće završio svoj nastup, već nadmašio sve što je zaradio u prethodnih šest mjeseci, potvrđujući koliko jedan dobar rezultat na Grand Slamu može financijski i moralno preokrenuti cijelu sezonu.

Ovaj trijumf ima i dodatnu, emotivnu težinu s obzirom na Čilićeve velike probleme s ozljedama koje su ga pratile posljednjih godina. Ovo mu je prvi plasman u osminu finala nekog Grand Slam turnira još od US Opena 2022. godine, čime je prekinuo dugi post i pokazao da se mukotrpan rad na povratku napokon isplatio. Na Wimbledonu, turniru na kojem je 2017. igrao svoje jedino finale, u drugom tjednu nije bio upravo od te slavne sezone. Ukupno mu je ovo 27. put u karijeri da se plasirao među 16 najboljih na jednom od četiri najveća svjetska turnira, što svjedoči o nevjerojatnoj dugovječnosti i kvaliteti unatoč svim preprekama.

U borbi za svoje prvo wimbledonsko četvrtfinale nakon sedam godina, Čiliću će s druge strane mreže stajati Talijan Flavio Cobolli, trenutno 24. igrač svijeta prema ATP ljestvici. Bit će to prilika za svojevrsnu osvetu, s obzirom na to da ga je upravo Cobolli uvjerljivo porazio s 3:0 u setovima u prvom kolu ovogodišnjeg Roland Garrosa. Sada, na Čilićevoj omiljenoj travnatoj podlozi i s ogromnim samopouzdanjem, ishod bi mogao, i trebao, biti potpuno drugačiji.