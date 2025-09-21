Velimir Zajec: Ništa nije gotovo i kiksevi se događaju. Hajduk je jak, a nogomet čudan

Kakva je to bila dominacija Dinama na Poljudu, kako uvjerljiva i pragmatična izvedba i na kraju – kakvi pogoci! Plavi su u prvom ovosezonskom, a ukupno 246. izdanju najvećeg derbija hrvatskog nogometa, svladali Hajduk s 2:0 i tako se odvojili na vrhu prvenstvene ljestvice s tri boda prednosti ispred Splićana.

Nastavila se tako prilično neuobičajena tradicija u derbijima Hajduka i Dinama; naime, u posljednjih 12 derbija gost je upisao sedam pobjeda, a domaćin tek tri. Dinamo je pak u posljednjih pet nastupa na Poljudu u prvenstvu i u Kupu ostvario četiri pobjede.

Dinamov počasni predsjednik Velimir Zajec sjedio je u svečanoj loži pokraj Zvonimira Bobana.

- Klasični derbi. Bili smo nešto bolji, za ovaj rezultat. Igrali smo dobro, dosta zrelo, držali smo igru u svojim rukama. Hajduk je uvijek Hajduk, jaka su momčad. To nije ništa gotovo, bit će borba do kraja prvenstva. Ambijent je bio zaista sjajan. Naši Bad Blue Boysi i Hajdukovi navijači najbolji su što se tiče navijanja – kazao je Zajec.

Novi Dinamo pokazao je mnogo više od Hajduka.

- Nogomet je čudna igra. Nogomet je igra u kojoj uvijek ne pobjeđuje bolji. Kiksevi se događaju, bit će ih, ništa nije gotovo – dodao je Zajec.