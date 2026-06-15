UŽIVO Španjolska igra protiv debitanta na SP-u i veliki je favorit

PROTIV ENGLEZA

Dobili smo informacije o bajkovitoj priči u najvažnijem dvoboju vatrenih u skupini, zaista fascinantno!

Prije nekoliko godina Musa je fantastično počeo sezonu kao prvi napadač Benfice, s četiri pogotka u prvih šest utakmica, no u međuvremenu mu je forma malo pala pa je izgubio mjesto startera. Musa je bio zadovoljan u Benfici svime osim minutažom i odlučio se u siječnju 2024. kladiti na sebe prilično neočekivanim potezom