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UŽIVO
UŽIVO OD 18 H Španjolska kreće na SP-u, veliki je favorit protiv Zelenortskih Otoka
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VL
Autor
Vecernji.hr
SKUPINA H

UŽIVO Španjolska igra protiv debitanta na SP-u i veliki je favorit

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde
CLAUDIA GRECO/REUTERS
15.06.2026. u 17:49
Španjolska i Zelenortski Otoci sastaju se u Atlanti u prvom kolu skupine H Svjetskog nogometnog prvenstva. Susret je na rasporedu od 18 sati.
Španjolska
0-0
Zelenortski Otoci
Svjetsko prvenstvo, 1. kolo skupine H, 18:00, Atlanta, SAD
1'

Počela je utakmica!

Zelenortski Otoci su država od 500.000 ljudi i debitant na SP-ima pa je Španjolska ogroman favorit danas.

Z. OTOCI

Vozinha - Moreira, Diney, Pico, S. Cabral - Lenini, Duarte - J. Cabral, Monteiro, Mendes - Livramento

ŠPANJOLSKA

Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri, Ruiz - Torres, Gavi, Oyarzabal

Ovo je prvi susret skupine H, a kasnije se iz ove skupine sastaju Saudijska Arabija i Urugvaj. Utakmica se igra u Atlanti s početkom u 18 sati po našem vremenu.

Tablice omogućuje Sofascore
POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje uz nogomet na Svjetskom prvenstvu. Pred nama je susret između Španjolske i Zelenortskih Otoka.

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