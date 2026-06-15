UŽIVO Španjolska igra protiv debitanta na SP-u i veliki je favorit

Počela je utakmica!
Zelenortski Otoci su država od 500.000 ljudi i debitant na SP-ima pa je Španjolska ogroman favorit danas.
Vozinha - Moreira, Diney, Pico, S. Cabral - Lenini, Duarte - J. Cabral, Monteiro, Mendes - Livramento
Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri, Ruiz - Torres, Gavi, Oyarzabal
Ovo je prvi susret skupine H, a kasnije se iz ove skupine sastaju Saudijska Arabija i Urugvaj. Utakmica se igra u Atlanti s početkom u 18 sati po našem vremenu.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje uz nogomet na Svjetskom prvenstvu. Pred nama je susret između Španjolske i Zelenortskih Otoka.
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