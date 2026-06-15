Dok je napadač Fiorentine bio na odmoru, iz vile mu ukrali bogatstvo od 300.000 eura

Niz neugodnih događaja koji prate talijanskog nogometnog reprezentativca Moisea Keana dobio je svoj najnoviji, uznemirujući nastavak. Dok se 24-godišnji napadač Fiorentine nalazi na zasluženom odmoru izvan Italije, provalnici su iskoristili njegovu odsutnost i upali u njegovu rezidenciju smještenu u elitnoj firentinskoj četvrti Campo di Marte, nedaleko od kultnog stadiona Artemio Franchi. Prema prvim informacijama koje su objavili talijanski mediji, lopovi su iz vile odnijeli plijen čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 300.000 eura. Glavninu ukradenih predmeta čini kolekcija skupocjenih luksuznih satova, uz druge osobne dragocjenosti i vrijedne stvari koje je nogometaš posjedovao. Ovaj drski čin nije samo nanio ogromnu materijalnu štetu, već je i grubo narušio osjećaj sigurnosti i privatnosti mladog sportaša, koji se tako, ni kriv ni dužan, ponovno našao na naslovnicama, ali ovoga puta zbog incidenta koji nadilazi sportske terene.

Policijska istraga pokrenuta je odmah po otkriću provale. Pripadnici karabinjera, preciznije njihov Odjel za znanstvene istrage, proveli su detaljan forenzički očevid na imanju, prikupljajući sve moguće dokaze koji bi mogli dovesti do identifikacije počinitelja. Preliminarni nalazi istrage ukazuju na to da su provalnici u kuću ušli sa stražnje strane, iskoristivši činjenicu da u tom trenutku nitko nije boravio u njoj. Istražitelji se sada oslanjaju na snimke nadzornih kamera iz okolice, koje se trenutno detaljno pregledavaju u nadi da će se rekonstruirati kretanje lopova prije i poslije pljačke. Konačan i precizan popis ukradenih predmeta, kao i točna procjena ukupne štete, bit će poznati tek po Keanovu povratku u Firencu. Od njega se očekuje da blisko surađuje s vlastima kako bi im pomogao kvantificirati gubitke i pružio sve informacije koje bi mogle biti ključne za hvatanje odgovornih. Dok navijači u gradu raspravljaju o njegovoj nogometnoj budućnosti i mogućem transferu, kriminalci su pronašli najgori mogući način da ga ponovno stave u središte medijske pozornosti.

Nažalost, ovaj incident nije usamljen slučaj u svijetu talijanskog nogometa, pa čak ni u samoj Fiorentini. Nogometaši, zbog svojih visokih primanja i često javno poznatih rasporeda putovanja, postali su izuzetno privlačna meta za kriminalne skupine diljem Europe. Samo nekoliko mjeseci ranije, u ožujku, opljačkan je i dom Keanovog suigrača, islandskog reprezentativca Alberta Gudmundssona. Njegova kuća, smještena u području Bagno a Ripoli, u blizini modernog trening kampa Viola Park, također je bila na meti lopova. Sam Gudmundsson je o nemilom događaju obavijestio javnost putem svog Instagram profila, apelirajući na sve koji su možda nešto vidjeli ili čuli da pomognu istrazi. Među ukradenim stvarima nalazili su se i njemu izuzetno važni osobni predmeti, za čiji je povratak Islanđanin čak nudio i novčanu nagradu.

Svijest o opasnosti od provala kod Keana je postojala i ranije. Još dok je igrao u engleskoj Premier ligi za Everton, suočen s valom pljački domova nogometnih zvijezda u Velikoj Britaniji, odlučio je poduzeti konkretne korake. U lipnju 2020. godine mediji su izvijestili da je Kean uložio čak 30.000 funti u kupnju dva vrhunski obučena psa čuvara kako bi zaštitio sebe i svoju imovinu. Ta investicija, koja se tada možda činila pretjeranom, sada se pokazuje kao potpuno opravdana mjera predostrožnosti. Međutim, čak ni takve mjere ponekad nisu dovoljne da odvrate odlučne i dobro organizirane kriminalce, pogotovo kada je kuća tjednima prazna.

Ova pljačka zaokružuje jednu izuzetno turbulentnu sezonu za Moisea Keana, obilježenu kako sportskim uspjesima, tako i dramatičnim trenucima i kontroverzama. Igrač koji je karijeru započeo kao čudo od djeteta u Juventusu, prošao je kroz periode u Paris Saint-Germainu i Evertonu, da bi se na kraju vratio u Italiju. Njegov boravak u Engleskoj ostao je upamćen ne samo po skromnom golgeterskom učinku, već i po incidentu koji je zgrozio britansku javnost. Tijekom strogog lockdowna zbog pandemije koronavirusa 2020. godine, Kean je snimljen kako u svom stanu organizira zabavu, grubo kršeći vladine mjere. Njegov tadašnji klub Everton objavio je priopćenje u kojem je izrazio "zgražanje" nad njegovim ponašanjem, nazvavši ga "potpuno neprihvatljivim" i istaknuvši da zdravstveni radnici zaslužuju maksimalno poštovanje koje se najbolje pokazuje pridržavanjem pravila. Taj je ispad bacio sjenu na njegovu profesionalnost i pridonio percepciji o njemu kao o talentiranom, ali nediscipliniranom igraču.

Međutim, ova sezona u dresu Fiorentine pokazala je i njegovo zrelije lice. S 15 postignutih golova, Kean proživljava jednu od najboljih sezona u karijeri, postavši ključni igrač napada "Viola". No, ni na terenu nije bio pošteđen drame. Krajem veljače, na utakmici Serie A protiv Hellas Verone, doživio je tešku ozljedu glave. Nakon jednog sudara s protivničkim igračima, dobio je udarac u lice i ostao ležati. Liječnička ekipa mu je pružila pomoć, a on se, unatoč vidljivoj posjekotini iznad oka, vratio na teren. Samo nekoliko minuta kasnije, nakon novog duela, Kean se iznenada srušio na travnjak. Iako nije gubio svijest, prizor je bio zastrašujući. Uz pljesak podrške cijelog stadiona u Veroni, iznesen je na nosilima i hitno prevezen u lokalnu bolnicu na pretrage. Srećom, svi klinički i dijagnostički testovi bili su negativni te je već sljedećeg dana otpušten iz bolnice i vratio se u Firencu

Taj incident bio je drugi takav šokantan slučaj za Fiorentinu ove sezone. U prosincu je veznjak Edoardo Bove kolabirao na terenu tijekom utakmice, nakon čega je stavljen u induciranu komu i ugrađen mu je srčani defibrilator. Dva takva događaja u samo nekoliko mjeseci duboko su potresla klub i navijače, stavljajući zdravlje igrača u prvi plan. Keanov brzi oporavak donio je olakšanje, no cijeli je događaj zasigurno ostavio traga na njemu. Upravo zato, vijest o provali u njegov dom dolazi u najgorem mogućem trenutku, narušavajući mir koji mu je prijeko potreban nakon iscrpljujuće i emocionalno nabijene sezone. Umjesto da se odmara i regenerira, sada se mora nositi s posljedicama kriminalnog čina, osjećajem nesigurnosti i složenom policijskom istragom koja ga čeka po povratku.