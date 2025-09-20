Ovo što je Dinamo danas napravio Marku Livaji dugo će se prepričavati

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri gostujuća boda.

Osim toga, Dinamo je uspio sasvim zaustaviti Marka Livaju, kapetana i najboljeg igrača Hajduka.

Prošle su skoro dvije godine ili točnije 652 dana kada je Marko Livaja zadnji put upisao utakmicu gdje nije imao niti jedan dribling te u isto vrijeme da nije kreirao niti jednu šansu za Hajduk.



Danas se to ponovilo. Livaja je završio utakmicu bez driblinga i bez kreirane šanse za svoju ekipu.