KAPETAN ZAUSTAVLJEN

Ovo što je Dinamo danas napravio Marku Livaji dugo će se prepričavati

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 21:04

Prošle su skoro dvije godine ili točnije 652 dana kada je Marko Livaja zadnji put upisao utakmicu gdje nije imao niti jedan dribling te u isto vrijeme da nije kreirao niti jednu šansu za Hajduk.

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri gostujuća boda.

Osim toga, Dinamo je uspio sasvim zaustaviti Marka Livaju, kapetana i najboljeg igrača Hajduka.

Prošle su skoro dvije godine ili točnije 652 dana kada je Marko Livaja zadnji put upisao utakmicu gdje nije imao niti jedan dribling te u isto vrijeme da nije kreirao niti jednu šansu za Hajduk.
 
Danas se to ponovilo. Livaja je završio utakmicu bez driblinga i bez kreirane šanse za svoju ekipu.

Hajduk Marko Livaja

ZO
Zonasumraka4
21:17 20.09.2025.

Derbi je bio sa Rijekom, Varaždinom, pa usudim se reći i sa Goricom, a klubic poput Hajduka odavno ne predstavlja konkurenciju Dinamu ,jedna obična utakmica Dinama i prosječnog prvoligaša

SE
Senior2
21:37 20.09.2025.

Podsjećanje, Osijek, Rijeka, Split tri gostovanja, tri čiste pobjede.

TA
tapiros77
22:08 20.09.2025.

Pa nije to baš istina - imao je Livaja par proigravanja koja su bile neke poluprilike. Sjetite se one kad je bio fauliran i odmah izveo i baciou dobro priliku lijevo krilo ...

