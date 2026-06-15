Većina ljudi pogrešno podešava hladnjak: Evo što znače brojevi na kotačiću i kako spriječiti kvarenje hrane

Iako je hladnjak jedan od najvažnijih kućanskih aparata, mnogi ljudi godinama čuvaju mlijeko, meso i povrće na pogrešnoj temperaturi – jednostavno zato što ne razumiju kako njihov hladnjak zapravo radi. Bilo da imate integrirani hladnjak sa zamrzivačem ili samostojeći model, na njemu se obično nalazi mali bijeli kotačić za podešavanje temperature, najčešće s unutarnje strane, pri vrhu vrata, prenosi Express.co.

No iako izgleda jednostavno, njegovo značenje često zbunjuje korisnike. Naime, brojevi na kotačiću ne predstavljaju Celzijeve stupnjeve, već jačinu hlađenja. To znači da veći broj = hladniji hladnjak, a ne obrnuto, kako mnogi pretpostavljaju. Jedan korisnik Reddita pojasnio je: “Veći broj znači hladnije… brojevi označavaju snagu hlađenja. Postavite li kotačić na 5, hladnjak će biti najhladniji”. Mnogi vjeruju da je broj 1 zapravo 1°C, što može dovesti do problema: hrana se može brže kvariti ako je temperatura previsoka ili se može stvarati led na stražnjoj stijenci ako je hladnjak postavljen na prenisku temperaturu.

Dodatnu zabunu stvaraju modeli koji zaista prikazuju temperaturu u stupnjevima Celzija, iako su oni rjeđi. Zato je korisno provjeriti kako radi upravo vaš hladnjak.

Kako otkriti rade li brojevi na vašem hladnjaku kao jačina hlađenja ili u stupnjevima?

Stručnjaci savjetuju jednostavnu metodu. Okrenite kotačić u bilo kojem smjeru i slušajte kompresor (motor na stražnjoj strani hladnjaka). Ako je kompresor već uključen (čuje se zujanje) i okrenete kotačić prema većem broju, pa se kompresor isključi, znači da ste ga zagrijali. Hladnjak se gasi jer je već dovoljno hladan. Ako se prilikom okretanja kompresor uključi, znači da ste postavili hladniju postavku.

Drugim riječima:

Kompresor se uključuje → hladnjak postaje hladniji

Kompresor se isključuje → hladnjak se zagrijava

Iako zvuči komplicirano, ovo je najjednostavniji način da shvatite kako vaš model funkcionira – i spriječite nepotrebno kvarenje hrane ili stvaranje leda.