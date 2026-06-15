Vratar Zelenortskih Otoka izludio Španjolce pa rastužio navijače priznanjem: 'Plakao sam jer oni nisu bili tu'

Vratar Zelenortskih Otoka Vozinha najzaslužniji je što je njegova momčad kreirala najveće iznenađenje dosadašnjeg tijeka Svjetskog prvenstva i odigrala 0:0 protiv moćne Španjolske. 40-godišnji vratar portugalskog drugoligaša Chavesa zaustavio je čak sedam udaraca i sačuvao mrežu netaknutom.

Zasluženo je kući odnio nagradu za igrača utakmice, a uz to priznanje dolazi i intervju nakon utakmice. Novinare je zanimalo zašto je Vozinha nakon utakmice plakao, a njegovo priznanje rastužilo je navijače:

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- Plakao sam jer, kad sam bio dijete, odgodili su me baka i djed. Oni danas nisu mogli biti ovdje. Preminuli su prije nekoliko godina. Moja majka također nije mogla doći zbog problema s vizom i novcem koji smo trebali platiti za nju. To nismo uspjeli riješiti na vrijeme - otkrio je.

Zanimljivo je kako je Vozinha postao i hit na društvenim mrežama. Njegov profil na Instagramu u samo nekoliko sati 'skočio' je s 50 tisuća pratitelja na 2.6 milijuna. Nakon utakmice je još izjavio:

- Tako sam ponosan što sam proglašen za igrača utakmice. Za mene je čast predstavljati zemlju koju volim. Mi smo iz vrlo malog mjesta, a i naš kvalifikacijski put je bio vrlo težak. Danas nam se ispunio san time što smo odmjerili snage s momčadi kao što je Španjolska. Ponosan sam na sve ljude koji su bili dio tog procesa. U životu se mučimo da bismo doživjeli ovakve trenutke. Imam 40 godina, a nisam bio profesionalac do 25. Ovo je nagrada za cijelo to putovanje.