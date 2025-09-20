Torcida i BBB napravili spektakl na Poljudu, grmjelo sa svih strana, sudac prekinuo utakmicu

Prvi od četiri ovosezonska derbija u SuperSport HNL-u odigran je u spektakularnom ozračju, dostojnom veličine ovih suparnika, pred čak 32.212 gledatelja. Sektor s Bad Blue Boysima bio je gotovo pun, samo tri reda sjedalica uz ogradu bila su prazna, grmilo je sa svih strana stadiona, dajući akterima na terenu snažan vjetar u leđa. U završnici utakmice navijačke bakljade - i Torcide, i Boysa - dimnim zavjesama nakratko su prekinule utakmicu.

U takvom, čudesno poticajnom okruženju, Dinamovi nogometaši imali su više prisebnosti, mirnoće, odlučnosti i hrabrosti. Gosti su od početka visoko pritiskali zadnju liniju bijelih, dajući do znanja kako su na Poljud došli u osvajački pohod. Dinamo pritom ima i široku lepezu vrsnih protagonista, a to je ono čega je Hajduk – izuzev majstora Livaje – lišen. Tako se Slovenac Miha Zajc predstavio u blistavom izdanju, donijevši veznom redu Dinama novu dozu sigurnosti, odgovornosti i kreacije. Njegov pas iz kojega se u prvom poluvremenu rodila velika šansu za Belju bio je – maestralan, modrićevski. A pogoci Albanca Hoxhe i osobito Alžirca Bakrara bili su fantastični.

I ovaj derbi potvrdio kako Hajdukova napadačka oštrici ovisi samo o Marku Livaji, a mora se priznati kako je Dinamo i u ovom slučaju reagirao vrhunski. Naime, Livaja je u svojoj nemoći u vrhu napada bio prisiljen djelovati iz drugog plana, vraćajući se po loptu čak na svoju polovicu igrališta, trošeći se u konstruiranju napada umjesto da je suparničkom kaznenom prostoru ili nadomak njega.

Tako je Hajdukov kapetan u svom 19. nastupu u derbiju ostao uskraćen za povijesni doseg. Ostao je na sedam pogodaka i nije uspio izjednačiti učinak dviju Hajdukovih legendi Joška Vidoševića i Andrije Ankovića. Međutim, ono što će zabrinuti i trenera, i navijače bijelih učinak je Livaje u ovoj sezoni: samo jedan pogodak u devet nastupa. U ovo doba prošle sezone Livaja je kod Gattusa već imao na kontu sedam pogodaka i pet asistencija.

Hajdukov najopasniji igrač tako je bio brzonogi, nepredvidivi Bamba, koji se u prvom poluvremenu našao u nekoliko obećavajućih situacija, ali Gambijac naprosto nema ni klasu, ni petlju rješavati ovakve utakmice.

Dinamo se na vrhu ljestvice odvojio od Hajduka na tri boda, te u miru, bez stresova trener Mario Kovačević može pripremati svoju europsku premijeru protiv Fenerbahčea. A sljedeći derbi Dinamo – Hajduk na rasporedu je 7. prosinca.