Velike riječi Stipe Miočića u Zadru: 'Mojima se toliko sviđa u Hrvatskoj da kući možda ići sam'

Stipe Miočić, daleko je najveća zvijezda četvrtog izdanja Sunset Sports Festivala, čak i pored nogometnih veličina poput Petera Schmeichela i Dmitra Berbatova ili pak velike voditeljske zvijezde Kate Scott. Vidjelo se to i po broju zainteresiranih medija koju su došli na njegovu press-konferenciju.

- Nevjerojatan je osjećaj ovaj put jer sam po prvi put došao sa suprugom i djecom ali i majkom koja nije bila ovdje otkako je otišla u SAD. Moja punica je oduševljena, ona ne želi napustiti Hrvatsku. Nevjerojatno iskustvo, klinci uživaju na bazenu i u dječjem parku i vjerujem da će biti tužni kada budemo napuštali Hrvatsku.

Primljeni ste od premijera Plenkovića koji vam je uručio domovnicu, potvrdu vašeg hrvatskog državljanstva, ali i od predsjednika Milanovića koji vas je odlikovao.

- Još nisam potpuno shvatio što se sve dogodilo no sjajno je imati hrvatsko državljanstvo, naročito za klince koji će tako bolje znati od kuda dolaze njihovi preci. Oni će to shvaćati polako ali će shvatiti.

Koju ćete sada putovnicu koristiti?

- To je dobro pitanje. Ponosan sam na svoje podrijetlo. Pokušat ću objasniti svojim klincima da je ovdje drugačiji mentalitet, da su ovdje uvijek bili ljudi koji teško rade. Stalno govorim klincima što je meni govorila moja majka a to je da ništa nije dato i da sve mora biti zarađeno. Ne želim biti njihov "drill" zapovjednik, no želim da razumiju da ako želiš imati lijep život moraš raditi jače od drugih. Mama mi je uvijek govorila kako su ljudi ovdje radili puno. Uostalom, gledao sam i kao se ona muči svaki dan, radi noću i ne spava dovoljno jer me mora voziti na treninge. No, "hard work" se uvijek vrati.

Cijeli život živite u Americi, koji vam se stil život više sviđa?

- Ovdje, svakako. Ovdje je sporiji život. U Ameriki je stalno neka žurba, ovdje je sve to smirenije i opet se obavi sve što trebaš. Volim taj pristup.

Spomenuli ste pojam "drill seargant", tko je bio vaš časnik drila?

- Moja mama i otac. I brat od moje majke. Ona nije bila "drill seargant" ali je tražila da se stvari odrade do kraja i kako treba. I tako sam naučio. I zato sam joj zahvalan što mi je to implementirala i što sam postao to što jesam.

Još uvijek trenirate?

- Treniram i sjajno je što više ne primam udarce u lice osim mojih klinaca, oni me mogu udarati. Treniram četiri-pet puta u dvorani ili u vatrogasnoj stanici gdje radim. Pokušavam više raditi kardio nego utege a lijepo je ne doći kući premoren i prebijen.

Što mislite tko će, ako do tog meča dođe, pobijediti u borbi između Jona Jonesa i Toma Aspinalla?

- Jones je jedan od najboljih svih vremena, nema dvojbi oko toga, on i on je pobjediv. Svatko je pobijediv. Tom je mlad, snažan, on je veći od mene, brz je. Bila bi to zanimljiva borba. Ako bi Jones zadržao distancu, bila bi to teška noć za Toma, jer Jones je pametan borac, sjajan strateg. No, ako bi Tom uspio ući unutra, ako bi se pak on pametno borio onda bi to bila duga noć za Jonesa.

Nogometna reprezentacija Hrvatske igra kvalifiacijsku utakmicu. Hoćete li gledati?

- Planirao sam to gledati u pubu.

Tko vam je najdraži hrvatski nogometaš?

- Bio je to Mario Mandžukić ali on više ne igra. Volim Luku Modrića.

Za jednog od prethodnih dolazaka u Hrvatsku, neki lokalni mediji su ga učinili navijačem Hajduka. No, ovaj put je puno oprezniji.

- Ja sam samo navijač reprezentacije. Ne želim se klupski izjašnjavati, ne želim upasti u probleme.