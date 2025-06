Mama Miočić: Oduvijek sam željela da moj Stipe bude hrvatski državljanin

Bio je to veliki dan za američko-hrvatsku obitelj Miočić iz Clevelanda. Na dan kada su doputovali iz Sjedinjenih Američkih Država primio ih je hrvatski premijer Andrej Plenković i svima, počevši s ponajboljim MMA teškašem svih vremena Stipom, uručio hrvatsku domovnicu.

Tako su hrvatskim državljanima, osim Stipe Miočića, postali i njegova supruga Ryan Marie i njihovo dvoje djece, sedmogodišnja Meelah i četverogodišnji Mateo Cruz. U Hrvatsku je, s njima, po prvi put stigla i gospođa Jean, majka od Stipine supruga a nakon punih 56 godina u domovinu je stigla i Stipina majka Kathy, inače rodom iz Cetingrada.

- Mene u Hrvatskoj nije bilo od moje devete godine. Ovo je bila moja želja oduvijek i meni je toliko drago što sada državljanstvo imaju i on i njegova supruga i djeca - kazala je Kathy Miočić dodavši da ima u planu posjetiti rodni Cetingrad u čemu joj je spreman pomoći ministar branitelja Tomo Medved, inače Slunjanin.

Od osoba iz Stipine pratnje pred mikrofone je stala i njegova supruga Ryan Marine rekavši:

- Ovo nam kao obitelji jako puno znači pa tako i našoj djeci koju otprije učimo od gdje su korijeni njihova oca, koliko je to lijepa zelja a sada su postali i njeni građani. Tek smo stigli ali se već osjećamo kao kod kuće jer mi je Stipe cijelo vrijeme govorio koliko želi da posjetimo Hrvatsku u punom sastavu. To što naša djeca imaju hrvatske putne isprave znači da će jednog dana moći dolaziti ovako koliko žele i bit će im puno lakše putovati.

Emotivan je to trenutak bio i za samog Stipu.

- To je sve i to sam oduvijek želio. Pomalo nisam ni svjestan da se to dogodilo. Meni je ovo četvrti dolazak u Hrvatsku ali mojoj supruzi i mojoj djeci prvi. Sretan sam i zbog moje majke koja nije bila u Hrvatskoj otkako je otišla iz Hrvatske. Ona me naučila teškom radu i tome da moram zaraditi sve što imam jer ništa ti neće biti samo tako dato.

Na pomalo nerealno pitanje razmišlja li o tome da živi u Hrvatskoj, Stipe je kazao:

- Ne baš za stalno no pričali smo o tome da imamo nešto ovdje, zasad još ne znamo gdje. Da imamo neki ljetnikovac, to bi bilo lijepo i to nam je na umu.

Od prvog dana svoje karijere Stipe je pokazivao odanost domovini svojih roditelja, pokojnog oca Bojana i majke Kathy. Koliko mu je važno što više nije samo navijač hrvatskih sportaša i simpatizer Lijepe Naše već i njen državljanin. A odanost Hrvatskoj pokazuje i brojnim hrvatskim tetovažama.

- Mislim da ih sada imam tri i još jedna dolazi - ustvrdio je slavni MMA borac koji je potpisao svoje rukavice i uručio ih premijeru koji sada može još samouvjerenije nastupati u političkoj areni.

Uz tom svečanom trenutku uz Miočiće je bio i bivši NBA igrač, danas direktor sadržaja na Sunset Sports Festivalu, događanju na kojem će, predstojećeg vikenda, Stipe biti najveća zvijezda.