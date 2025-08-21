Naši Portali
NAVIJAČI ĆE BITI ODUŠEVLJENI

Velika vijest s Maksimira: Milan Badelj vratio se u Dinamo!

Maribor: Dinamo pobjedom nad Mariborom izborio Ligu prvaka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.08.2025.
u 19:53

"U ime cijelog našeg kluba želimo Milanu Badelju dobrodošlicu, puno sreće i uspjeha u radu! Dobro nam se vratio doma Miki!", napisali su iz Dinama

Nekadašnji kapetan plavih, zagrebački dečko i veliki navijač Dinama - Milan Badelj vraća se u svoj klub! Kako je i bilo obećano po ideji Dinamovog Proljeća, naše istinske legende se vraćaju u svoj Dinamo, objavio je klub na svojim službenim stranicama.

"S velikim veseljem objavljujemo kako će se Milan Badelj priključiti našoj nogometnoj školi gdje će surađivati s direktorom nogometa i voditeljem nogometne akademije Albertom Capellasom i njegovim stožerom. Po završetku svoje karijere Badelj je upisao nogometnu akademiju i vraća se u svoj klub gdje će svojim znanjem i iskustvom pomoći našim mladim i talentiranim igračima", objavio je Dinamo.

“Ovo je oduvijek bio moj klub i moj dom. Presretan sam što sam opet u Dinamu kojeg toliko volim, a istovremeno sam zahvalan na prilici da se vratim tamo gdje je počeo moj nogometni život”. izjavio je Milan Badelj.

"U ime cijelog našeg kluba želimo Milanu Badelju dobrodošlicu, puno sreće i uspjeha u radu! Dobro nam se vratio doma Miki!", napisali su iz Dinama.
Gdje su njega iskopali?!

