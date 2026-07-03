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Hrvatska herojski pala protiv Portugala, poništena su nam tri pogotka (1:2)
Ovo je objašnjenje kontroverznog zaleđa Hrvatske i poništenog gola u 13. minuti nadoknade!
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Fifa se oglasila o poništenom golu Hrvatske i svijetu poručila: Dokazano je
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Fifa se oglasila o poništenom golu Hrvatske i svijetu poručila: Dokazano je

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Marko Pavić
03.07.2026.
u 07:36

"Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", navodi Fifa

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s rezultatom 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, a pobjedu Portugalu osigurao je Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu. 

Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je uz pomoć toga utvrđeno da je bilo zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi je li napadač vatrenih dirao loptu glavom.

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S obzirom na to da je odluka o poništenju gola podignula dosta prašine, oglasila se Fifa te preko svojih kanala objasnila situaciju.

"Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", navodi Fifa te objašnjava:

"IMU senzori ugrađeni u loptu Trionda sposobni su detektirati i najmanji kontakt, koji se gledateljima u prijenosu prikazuje kao 'grafika otkucaja srca', te time sucima omogućuju dosad neviđenu razinu podataka za brzo i precizno donošenje odluka."

Modrić nakon Portugala
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija FIFA

Komentara 23

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JE
jerko528
08:03 03.07.2026.

A gdje je onda njihov "otkucaj srca" kad je djelić sekunde kasnije Portugalac puno jače dirao loptu i skrenuo putanju?

KI
KradomiceKradeze_IX
07:58 03.07.2026.

Ne vjerujem fufi nego svojim očima.

ZO
Zonasumraka4
07:56 03.07.2026.

Napušite se ..globalisti

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