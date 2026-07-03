Slomljeni Hrvat plakao na terenu, a onda je do njega došao Ronaldo: 'Bio sam jako potresen'

Hrvatski veznjak Petar Sučić bio je jedan od onih koji su utakmicu Hrvatske i Portugala odigrali u punoj minutaži i jedan od onih koji je nakon završetka neutješno plakao. Hrvatska je noćas poražena 1:2 od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, što znači da smo završili avanturu na Mundijalu. Sučić je dao svoj komentar utakmice i otkrio što mu je rekao Cristiano Ronaldo kad ga je došao utješiti zbog ispadanja.

- Bila je jako dobra utakmica, ali nažalost nije dobro završila. Ne znam više, prazan sam, osjećam se prazno. Ali ponosan sam na ekipu, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, barem produžetke - rekao je Sučić.

- Poništena su nam tri gola, stvarno bih volio da nam netko objasni što se događa u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene. Ne znam više ni sam, previše je situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. Na kraju moram čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više - dodao je vatreni i otkrio što mu je nakon utakmice rekao Cristiano Ronaldo kad je stigao do njega.

- Bio sam jako potresen, ali mi je govorio da je to nogomet. Kazao je da u nogometu uvijek ima i teških trenutaka i situacija, ali da sam odličan, da nastavim dalje i da će u budućnosti biti bolje.