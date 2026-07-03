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pokazao zašto je najveći

Jeste li primijetili što je Modrić radio nakon poraza? To je pravi kapetan!

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 03:22

Ako je ovo bio posljednji ples Luke Modrića na najvećoj pozornici, onda je završio onako kako je i živio svoju karijeru – kapetanski.

Hrvatska nogometna reprezentacija zaustavljena je u 16-ini finala Svjetskog prvenstva. Nakon drame u Torontu Portugal je slavio s 2-1 golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, ostavivši "Vatrene" u suzama na travnjaku. Iako su izabranici Zlatka Dalića pružili hrabar otpor, vodili golom Ivana Perišića iz 53. minute i bili milimetrima udaljeni od produžetaka, sreća je ovog puta okrenula leđa Hrvatskoj.

Dok je portugalska klupa slavila prolazak u osminu finala, gdje ih čeka Španjolska, pozornost cijelog stadiona bila je usmjerena na hrvatsku polovicu. Prizori su bili srceparajući. Petar Sučić, Mateo Kovačić i ostali reprezentativci nisu mogli sakriti suze, a u tom trenutku na scenu je stupio on – kapetan.

Luka Modrić, čovjek koji je vjerojatno upravo odigrao svoju posljednju utakmicu na svjetskim prvenstvima, a možda i zaključio reprezentativnu karijeru, još jednom je održao lekciju o liderstvu. Usred vlastite boli i tuge zbog ispadanja, kapetan je postao utjeha svima. Od suigrača do suigrača, obilazio ih je, grlio i ljubio u glavu, tješio mlađe kolege koji su slomljeni ležali na travi. Bila je to slika oproštaja kakvog je dostojan samo najveći. Modrić je iznova bio dostojanstven u porazu i fokusiran na svoje ljude do posljednjeg trenutka.

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
02.07.2026., Toronto stadion, Toronto, Kanada - FIFA Svjetsko prvenstvo 2026., sesnaestina finala, Portugal - Hrvatska. Mateo Kovacic i Luka Modric Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Utakmica je ponudila sve ono što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Nakon izjednačenog otvaranja Hrvatska je u nastavku izgledala opasnije. Ulazak Igora Matanovića donio je novu energiju, što je rezultiralo vodećim golom Perišića nakon sjajne akcije Josipa Stanišića i Nikole Vlašića.

Portugal se vratio u 68. minuti nakon što je sudac Eskes, uz asistenciju VAR-a, dosudio kazneni udarac zbog prekršaja Vlašića. Cristiano Ronaldo, hladnokrvan kao i uvijek, pogodio je za 1-1. Hrvatska je imala priliku zaključiti priču u 88. minuti preko Marka Pašalića, no njegov udarac glavom prošao je tik uz vratnicu. Kazna je stigla u 94. minuti – Leao je ubacio, a Gonçalo Ramos nadskočio hrvatsku obranu za konačnih 2-1. Joško Gvardiol je u posljednjim sekundama nakratko bacio stadion u trans, ali VAR je hladno ugasio nadu zbog zaleđa asistenta Pašalića.

Dok se Portugal priprema za Dallas, Hrvatska odlazi kući uzdignute glave. Ako je ovo bio posljednji ples Luke Modrića na najvećoj pozornici, onda je završio onako kako je i živio svoju karijeru – kapetanski.

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Portugal SP 2026. Luka Modrić

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