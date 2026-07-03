Cristiano Ronaldo skinuo prokletstvo protiv Hrvatske

Šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u Torontu donijela je pravi nogometni triler. Hrvatska je, podsjetimo, povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, no Portugal je odgovorio preko svoje najveće zvijezde. Cristiano Ronaldo izjednačio je na 1:1, što je pogodak koji će ući u povijest – bio je to, naime, Ronaldov prvi pogodak u nokaut-fazi nekog svjetskog prvenstva ikada.

Sama izvedba kaznenog udarca bila je čista demonstracija hladnokrvnosti. Nakon što je smireno poljubio loptu, 41-godišnji kapetan Portugala krenuo je prema bijeloj točki. Napravio je kratki, gotovo "teturavi" korak kojim je iskusno "otvorio" hrvatskog vratara Dominika Livakovića. Vidjevši da se Livaković baca u svoju lijevu stranu, Ronaldo je mirno plasirao loptu u sredinu gola.

Ronaldo je, da podsjetimo, na Svjetskim prvenstvima kroz godine prolazio različite scenarije – od kontroverzi do razočaranja i trenutaka kada je bio daleko od svog najboljeg izdanja u najvažnijim utakmicama. Na svom prvom Mundijalu 2006. u Njemačkoj upisao je tek jedan pogodak, i to iz jedanaesterca protiv Irana, dok je Portugal stigao do četvrtog mjesta. Tada je, kao mladi krilni igrač, više bio u fokusu zbog kontroverzi nego golova.

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Nakon ispadanja od Španjolske 2010. godine tadašnji kapetan Ronaldo nije skrivao razočaranje. “Osjećam se potpuno potišteno, frustrirano, nevjerojatno sam tužan", kazao je nakon poraza u četvrtfinalu od Španjolske rezultatom 0:1. U Brazilu 2014. Portugal je ispao već u skupini, a Ronaldo je bio daleko od optimalne forme, iako je u završnici kvalifikacija praktički sam nosio momčad. Četiri godine kasnije u Rusiji 2018. započeo je spektakularno hat-trickom protiv Španjolske (3:3), no u nokaut-fazi ponovno nije zabio, a Portugal je ispao od Urugvaja u osmini finala.

U Kataru 2022. situacija je dodatno eskalirala kada je izgubio status startera u završnici turnira, a Portugal je ispao od Maroka u četvrtfinalu. Turnir je završio s tek jednim pogotkom iz jedanaesterca, uz poruke da je i dalje posvećen reprezentaciji unatoč kritikama. U aktualnom turniru Ronaldo je ponovno dio momčadi Roberta Martíneza, a sada mu je to povjerenje vratio na najbolji mogući način za Portugalce – vratio je momčad u život protiv Hrvatske i skinuo prokletstvo koje ga prati 20-ak godina.