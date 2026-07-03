Večernji list
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FOTO Vatrene na tribini tješile obitelji: Modrić s djecom, Stanišić ljubio suprugu
Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Portugala s 2:1 i tako ispala u 1/16 finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Vatreni su nakon utakmice i šokantnog razvoja događaja otišli na tribine
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Tamo su ih čekale njihove obitelji
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Uslijedili su zagrljaji i poljupci
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Pogledajte kako je to izgledalo
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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