Matanović: Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš...

Hrvatska nogometna reprezentacija zaustavljena je u 16-ini finala Svjetskog prvenstva. Nakon drame u Torontu Portugal je slavio s 2-1 golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, ostavivši "Vatrene" u suzama na travnjaku. Iako su izabranici Zlatka Dalića pružili hrabar otpor, vodili golom Ivana Perišića iz 53. minute i bili milimetrima udaljeni od produžetaka, sreća je ovog puta okrenula leđa Hrvatskoj.

U hrvatskim redovima nakon susreta vladao je osjećaj goleme nepravde. Igor Matanović, koji je svojim ulaskom značajno podigao razinu igre "Vatrenih", nije skrivao razočaranje nakon ispadanja. "Teško je naći prave riječi nakon ovakve utakmice", rekao je Matanović vidno shrvan. "Jako smo dobro odigrali drugi dio i zaslužili smo više. Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš... Tri gola, zaleđe, stativa... Nemam riječi, danas je bilo puno nesreće za nas."

Ipak, unatoč bolnom porazu, Matanović gleda prema budućnosti: "Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boljeti. Moramo podignuti glave, idemo dalje, moramo napasti i ići po uspjeh na Euru."

Jednako razočaran bio je i izbornik Zlatko Dalić. "Nemam što reći, žao mi je što smo izgubili ovu utakmicu", kazao je Dalić nakon susreta. "Bili smo bolji u drugom poluvremenu, kontrolirali smo ritam i imali svoje šanse. Nemam dečkima apsolutno ništa prigovoriti, dali su sve od sebe, ostavili su srce na terenu, ali, nažalost, nogomet je ponekad surov i večeras nismo uspjeli."

Hrvatska je u drugom poluvremenu propustila niz sjajnih prilika, a zbog zaleđa su joj poništena čak tri gola. "Lopta nije htjela u gol, imali smo puno dobrih situacija, ali nismo uspjeli zabiti za 2:0. Čestitke Portugalu, teško je. Možda nismo zaslužili ispasti, bili smo al pari Portugalu", ocijenio je izbornik. Na pitanje o budućnosti nakon ovoga prvenstva, izbornik je ostao suzdržan: "Što dalje nakon SP-a? Nemam komentar, pričat ćemo kasnije o tome."

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2 (0-0). Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.