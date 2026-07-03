FOTO Cijela nacija diše kao jedan: Pogledajte kako se diljem Hrvatske pratila drama s Portugalom

Iako je utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Torontu zbog vremenske razlike započela u jedan sat iza ponoći, to nije spriječilo tisuće hrvatskih navijača da se okupe na javnim mjestima diljem zemlje.
Iako je utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Torontu zbog vremenske razlike započela u jedan sat iza ponoći, to nije spriječilo tisuće hrvatskih navijača da se okupe na javnim mjestima diljem zemlje.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Gradovi su organizirali zajedničko gledanje na velikim ekranima, a središta Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka pretvorena su u epicentre navijačkog okupljanja.
Gradovi su organizirali zajedničko gledanje na velikim ekranima, a središta Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka pretvorena su u epicentre navijačkog okupljanja.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Na glavnom zagrebačkom trgu, Trgu bana Jelačića, okupilo se mnoštvo navijača koje nije omela kasna noćna ura. Euforija je dosegnula vrhunac u 53. minuti kada je Ivan Perišić postigao pogodak za vodstvo Hrvatske.
Na glavnom zagrebačkom trgu, Trgu bana Jelačića, okupilo se mnoštvo navijača koje nije omela kasna noćna ura. Euforija je dosegnula vrhunac u 53. minuti kada je Ivan Perišić postigao pogodak za vodstvo Hrvatske.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Trenutak proslave bio je popraćen skandiranjem i bakljadom, no atmosfera je ostala dostojanstvena i nakon što je Portugal preokrenuo rezultat.
Trenutak proslave bio je popraćen skandiranjem i bakljadom, no atmosfera je ostala dostojanstvena i nakon što je Portugal preokrenuo rezultat.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Slične scene zabilježene su i u drugim većim hrvatskim gradovima. Na riječkom Korzu i splitskoj Rivi kafići su radili punim kapacitetom, a navijači su svaki prekršaj i akciju pratili s velikom pozornošću.
Slične scene zabilježene su i u drugim većim hrvatskim gradovima. Na riječkom Korzu i splitskoj Rivi kafići su radili punim kapacitetom, a navijači su svaki prekršaj i akciju pratili s velikom pozornošću.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Kako je izgledalo navijanje diljem hrvatskih gradova, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Kako je izgledalo navijanje diljem hrvatskih gradova, pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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