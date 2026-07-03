FOTO Cijela nacija diše kao jedan: Pogledajte kako se diljem Hrvatske pratila drama s Portugalom
Iako je utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Torontu zbog vremenske razlike započela u jedan sat iza ponoći, to nije spriječilo tisuće hrvatskih navijača da se okupe na javnim mjestima diljem zemlje.
Na glavnom zagrebačkom trgu, Trgu bana Jelačića, okupilo se mnoštvo navijača koje nije omela kasna noćna ura. Euforija je dosegnula vrhunac u 53. minuti kada je Ivan Perišić postigao pogodak za vodstvo Hrvatske.
Slične scene zabilježene su i u drugim većim hrvatskim gradovima. Na riječkom Korzu i splitskoj Rivi kafići su radili punim kapacitetom, a navijači su svaki prekršaj i akciju pratili s velikom pozornošću.