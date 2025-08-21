Španjolci potvrdili: Josip Brekalo potpisuje do kraja dana, htjeli su još jednog bivšeg dinamovca

Generalni direktor španjolskog nogometnog prvoligaša Real Ovieda rekao je u četvrak da bi hrvatski igrač Josip Brekalo mogao do kraja dana postati njihov, a da je švedski AIK Solna odbio prodati braniča Filipa Benkovića. Brekalo, 27-godišnji krilni igrač, pred odlaskom je iz talijanske Fiorentine koja ga je slala na posudbe u tursku Kasimpasu i splitski Hajduk. "Igrač je u Asturiji, provodimo proceduralni postupak te se nadamo se da ćemo ga do kraja dana zatvoriti i objaviti transfer“, izjavio je Oviedov direktor Agustin Lleida u obraćanju medijima.

Klub iz sjeverne pokrajine Asturije ljetos se vratio u prvu ligu, a u petak je u 1. kolu španjolskog prvenstva izgubio s 0-2 kod Villarreala. Lokalni mediji su u srijedu izvijestili da će Oviedo dovesti Brekala bez plaćanja odštete, nakon njegovog raskida ugovora s Fiorentinom. Generalni direktor je na konferenciji za medije otkrio da je Oviedo htio dovesti i 28-godišnjeg hrvatskog stopera Benkovića koji je osam mjeseci u AIK-u iz Solne.

"Dali smo ponudu za njega prije dva tjedna i nisu je prihvatili. Nismo se više čuli. Trenutačno se bavimo drugim stvarima“, rekao je direktor Ovieda.

Benković, čiju vrijednost specijalizirana stranica Transfermarkt procjenjuje na 1,5 milijuna eura, prošle zime je bio na probi u španjolskom drugoligašu Eldenseu koji ga na kraju nije doveo zbog financijskih uvjeta. Nekadašnji branič Dinamo Zagreba i Celtica nakon toga je potpisao ugovor sa švedskim klubom do 31. prosinca 2026.

Generalni direktor Ovieda izašao je pred novinare povodom predstavljanja novog igrača Leandera Dendonckera, 30-godišnjeg defenzivnog belgijskog veznjaka koji je prošle sezone igrao u Anderlechtu, gdje ga je posudila Aston Villa. "Tema odlazaka i dolazaka je i dalje otvorena. Vidjet ćemo na kojim se pozicijama možemo još pojačati", zaključio je Agustin Lleida.