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NORVEŠKI SUDAC

Tko je stari poznanik Hrvatske koja ga od noćas ne može smisliti? Uništio nam je velike snove

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.07.2026.
u 14:32

Eskas je donio tu odluku jer je senzor u lopti zabilježio da je Matanović dirao loptu i tako je uputio prema Pašaliću, koji je u tom trenutku bio u zaleđu. Zbog tog poteza, 38-godišnji Norvežanin postao iznimno omražen među Hrvatima, malo je reći da ga u Lijepo našoj ne mogu smisliti

Kada se činilo se da će utakmica Hrvatske i Portugala otići u produžetke pošto je Joško Gvardiol zabio na samom kraju nadoknade, dogodio se veliki preokret. Naime, norveški sudac Espen Eskas prvo je priznao gol, ali je gol zatim poništio zbog zaleđa pa će tako Portugal će u osmini finala igrati protiv Španjolske, koja je pobijedila Austriju. 

Eskas je u 13. minuti sudačke nadoknade pozvan je na VAR provjeru, nakon koje je pogodak poništio zbog zaleđa Marija Pašalića prije gola. Eskas je donio tu odluku jer je senzor u lopti zabilježio da je Matanović dirao loptu i tako je uputio prema Pašaliću, koji je u tom trenutku bio u zaleđu. Zbog tog poteza, 38-godišnji Norvežanin postao iznimno omražen među Hrvatima, malo je reći da ga u Lijepo našoj ne mogu smisliti.

Eskas je rođen 24. lipnja 1988. u Oslu. U norveškoj prvoj ligi sudi od 2015. Glasi za jednog od perspektivnijih europskih sudaca i pripada Uefinoj elitnoj skupini. Fifin sudac postao je 2017. godine. Prije tri godine sudio je finale U-21 Eura između Engleske i Španjolske, kao i finale Svjetskog prvenstva U-17 godina između Njemačke i Francuske. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. vodio tri utakmice, među kojima i onu za brončanu medalju.

Hrvatski pratitelji nogometa će ga se sjetiti po tome da je 2023. godine vodio utakmicu AEK - Dinamo (2:2) u kvalifikacijama za Ligu prvaka u Atenki, a prošle godine sudio je prilikom pobjede Hrvatske nad Francuskom (2:0) na Poljudu u Ligi nacija.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Espen Eskås

Komentara 2

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RA
Rafael945
15:13 03.07.2026.

Smeće korumpirano. Najblaže rečeno.

TR
trkenjac
14:50 03.07.2026.

Bojim se da su petrodolari u igri. Tisuće milijardi dolara. PSG, Manchester City, Ronaldo na poluotoku, WC 2034 u Arabiji itd itd itd

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