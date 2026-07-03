Nakon višetjednih pregovora dogovoren je transfer vatrenog o kojem se dugo razgovaralo

Ovih je dana odjeknula vijest koja bi mogla obilježiti ljetni prijelazni rok. Naime, Brighton je, kako javlja Fabrizio Romano, postigao dogovor s Tottenhamom o kupnji Luke Vuškovića. Prema informacijama uglednih britanskih medija, početna odšteta iznosi 46 milijuna funti, a s uključenim bonusima ukupna vrijednost transfera mogla bi dosegnuti 50 milijuna funti, odnosno približno 58 milijuna eura. Ovim iznosom Vušković ne samo da postaje najskuplje pojačanje u povijesti Brightona nego i potvrđuje status jednog od najcjenjenijih mladih obrambenih igrača svijeta. Službena potvrda i liječnički pregled bit će obavljeni po završetku Vuškovićevih obveza s reprezentacijom.

Iako se čini nelogičnim da se Tottenham odriče igrača kojeg mnogi vide kao generacijski talent, a da mu pritom nije pružio ni minute, odluka londonskog kluba ipak ima neku svoju logiku. U svlačionici Spursa ogromna je konkurencija na stoperskim pozicijama, gdje figuriraju imena poput Cristiana Romera, Mickyja van de Vena i novopridošlih Jana Paula van Heckea te Marca Senesija. U takvoj konstelaciji snaga mladi Vušković teško bi se izborio za minutažu koju priželjkuje i koja mu je neophodna za razvoj.

Platili ga 12 milijuna

Podsjetimo, Spursi su Vuškovića doveli iz Hajduka 2023. godine za odštetu od 12 milijuna funti. Njegovom prodajom Brightonu, prije nego što je uopće debitirao, ostvarili su četverostruku zaradu. No klupska uprava osigurala se i za budućnost. U ugovor je ugrađena klauzula prema kojoj Tottenhamu pripada 20 posto profita bilo koje buduće prodaje, ali i, što je još važnije, pravo prvokupa. To znači da će londonski klub imati priliku izjednačiti svaku buduću ponudu za Vuškovića i vratiti ga u svoje redove procijene li da se razvio u igrača svjetske klase.

S druge strane, Brightonova upornost svjedoči o tome koliko vjeruju u Vuškovićev potencijal. Njihova prva ponuda od 30 milijuna funti glatko je odbijena, no to ih nije pokolebalo. Ključnu ulogu odigrao je novi menadžer kluba Fabian Hürzeler, čija je reputacija u radu s mladim igračima bila presudan faktor. Izvori navode kako je upravo želja za radom pod Hürzelerovom palicom navela Vuškovića da odbije druge ponude i inzistira na odlasku na Amex stadion. U Brightonu ga vide kao ključnog igrača obrane oko kojeg će graditi momčad.

Da se ne radi o pukom medijskom napuhavanju, već o istinskom talentu, potvrđuju i riječi nogometnih autoriteta. Legendarni kapetan vatrenih Darijo Srna opisao ga je kao "budućnost europskog nogometa", dok je izbornik Zlatko Dalić izjavio kako od Vuškovića očekuje da bude "veliki igrač za Hrvatsku u sljedećih 15 godina", prozvao ga je nasljednikom Joška Gvardiola. Svoj ogroman potencijal Vušković je dokazao prošle sezone na posudbi u njemačkom HSV-u.

Skrenuo pozornost

U iznimno zahtjevnoj ligi upisao je 30 nastupa i, za stopera, postigao impresivnih šest pogodaka, čime je skrenuo pozornost brojnih europskih velikana. Njegova fizička dominacija i zrelost u igri rijetko se viđaju, kažu nogometni stručnjaci.

Ipak, prelazak u najzahtjevniju ligu svijeta donosi i izazove. Analitičari ističu kako su tijekom njegovih nastupa u Bundesligi, ali i na Svjetskom prvenstvu, uočeni određeni nedostaci u brzini, što bi moglo predstavljati problem protiv eksplozivnih napadača u Premier ligi. Također, bit će zanimljivo vidjeti kako će se prilagoditi na Brightonov sustav s četvoricom u zadnjoj liniji. No njegova igra glavom i dominantnost u duelima neupitne su. U Brightonu se pak nadaju da će Vušković pod Hürzelerovim vodstvom te nedostatke ispraviti i izrasti u stopera elite. Za našeg braniča ovo je ispunjenje sna i prilika da dokaže kako je spreman za najveće domete.

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