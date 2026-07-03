FOTO Spektakl nisu propustili ni velikani: Pogledajte tko je sve stigao na tribine bodriti Hrvatsku

Uoči samog početka susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala kamere su zabilježile impresivnu skupinu uzvanika u svečanoj loži stadiona u Torontu.
Uoči samog početka susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala kamere su zabilježile impresivnu skupinu uzvanika u svečanoj loži stadiona u Torontu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Veliki dvoboj, koji je privukao pozornost nogometnog svijeta, bio je prilika za okupljanje istinskih legendi hrvatskog nogometa, ali i predstavnika državnoga vrha.
Veliki dvoboj, koji je privukao pozornost nogometnog svijeta, bio je prilika za okupljanje istinskih legendi hrvatskog nogometa, ali i predstavnika državnoga vrha.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Posebnu pažnju okupljenih privukao je susret FIFA-inog glavnog tajnika Mattiasa Grafströma s proslavljenim nogometnim asovima. U društvu visokog dužnosnika svjetske nogometne organizacije sjedili su nekadašnji miljenik hrvatske nacije i predsjednik HNS-a Davor Šuker te legendarni portugalski napadač Nuno Gomes, s kojima je Grafström razmijenio dojmove uoči početka utakmice.
Posebnu pažnju okupljenih privukao je susret FIFA-inog glavnog tajnika Mattiasa Grafströma s proslavljenim nogometnim asovima. U društvu visokog dužnosnika svjetske nogometne organizacije sjedili su nekadašnji miljenik hrvatske nacije i predsjednik HNS-a Davor Šuker te legendarni portugalski napadač Nuno Gomes, s kojima je Grafström razmijenio dojmove uoči početka utakmice.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Šuker nije bio jedino poznato lice iz redova "srebrne" generacije. Na tribinama je viđen i bivši vratar Vatrenih Stipe Pletikosa, koji je iz prve ruke pratio rasplet na terenu.
Šuker nije bio jedino poznato lice iz redova "srebrne" generacije. Na tribinama je viđen i bivši vratar Vatrenih Stipe Pletikosa, koji je iz prve ruke pratio rasplet na terenu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Uz njega, hrvatsku delegaciju činili su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić te Davor Ivić, koji su budno pratili svaki potez Dalićevih izabranika.
Uz njega, hrvatsku delegaciju činili su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić te Davor Ivić, koji su budno pratili svaki potez Dalićevih izabranika.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Uz nogometne djelatnike, utakmicu iz Toronta nije propustila ni bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je već tradicionalno velika navijačica nacionalne vrste na velikim natjecanjima.
Uz nogometne djelatnike, utakmicu iz Toronta nije propustila ni bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je već tradicionalno velika navijačica nacionalne vrste na velikim natjecanjima.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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U njezinu društvu na tribinama se nalazio i potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je iz Toronta slao podršku hrvatskoj momčadi.
U njezinu društvu na tribinama se nalazio i potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je iz Toronta slao podršku hrvatskoj momčadi.
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
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Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
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Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
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Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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