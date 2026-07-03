FOTO Spektakl nisu propustili ni velikani: Pogledajte tko je sve stigao na tribine bodriti Hrvatsku

Posebnu pažnju okupljenih privukao je susret FIFA-inog glavnog tajnika Mattiasa Grafströma s proslavljenim nogometnim asovima. U društvu visokog dužnosnika svjetske nogometne organizacije sjedili su nekadašnji miljenik hrvatske nacije i predsjednik HNS-a Davor Šuker te legendarni portugalski napadač Nuno Gomes, s kojima je Grafström razmijenio dojmove uoči početka utakmice.
Uz nogometne djelatnike, utakmicu iz Toronta nije propustila ni bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja je već tradicionalno velika navijačica nacionalne vrste na velikim natjecanjima.