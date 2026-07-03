Navijači diljem svijeta udarili po Fifi, pogledajte što pišu u komentarima

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s rezultatom 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, a pobjedu Portugalu osigurao je Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu.

Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je uz pomoć toga utvrđeno da je bilo zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi je li napadač vatrenih dirao loptu glavom.

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S obzirom na to da je odluka o poništenju gola podignula dosta prašine, oglasila se Fifa te preko svojih kanala objasnila situaciju.

"Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", navodi Fifa te objašnjava:

"IMU senzori ugrađeni u loptu Trionda sposobni su detektirati i najmanji kontakt, koji se gledateljima u prijenosu prikazuje kao 'grafika otkucaja srca', te time sucima omogućuju dosad neviđenu razinu podataka za brzo i precizno donošenje odluka."

No, u komentarima ove objave, javili su se brojni navijači koji kritiziraju Fifu. Prenosimo neke od komentara.

"Gdje su podaci? Je li ih prikupila neovisna organizacija koja nije povezana s Fifom?"

"Objavite cijelu snimku, uključujući zvučne zapise koji pokazuju da je loptu dirao portugalski branič! Katastrofalni ste u ovome!"

"Prvo je ova tehnologija uništila kriket, a sada i nogomet."

"Ova priča je nova prijevara koju Fifa koristi kako bi korumpirane sudačke odluke izgledale neupitno i uvjerljivo. Nemojte nasjedati na to!"

"Ako želite biti uvjerljivi, pokažite i podatke kada je loptu dirao igrač broj 12. Potreban je referentni uzorak kako bi se moglo utvrditi jesu li podaci autentični. Prikažite podatke deset sekundi prije i poslije situacije ili prestanite s ovom navodno visokotehnološkom pričom."

"1. Pašalić nije bio u zaleđu kada je Perišić ubacio. 2. Matanović nije promijenio putanju lopte. 3. Veiga je namjerno glavom vratio loptu prema Pašaliću. Hrvatska je pokradena."

"Sve odluke idu u korist samo jednog igrača i njegove momčadi, dok se ostale reprezentacije pljačkaju."

"U svim natjecanjima, ako je kontakt toliko neprimjetan, pogodak bi trebao vrijediti. Dobro je što je Portugal pobijedio, ali ovakve stvari ne bi se smjele događati u budućnosti. Ovo vam nimalo ne ide u prilog."