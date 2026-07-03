Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska herojski pala protiv Portugala, poništena su nam tri pogotka (1:2)
Izbornik Španjolske poslao snažnu poruku Hrvatskoj i Portugalu za osminu finala!
Engleski mediji raspisali se o partnerstvu Modrića i Ronalda: Jedan podatak sve je iznenadio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KONTROVERZNA ODLUKA

Matanović otkrio je li dirao loptu kod gola koji je mogao Hrvatskoj donijeti produžetke

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Kevin Sousa/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 04:18

Da je doista do kontakta s loptom došlo, to je nakon utakmice priznao i sam naš napadač. "Mislim da sam osjetio mali kontakt s kosom. Nisam bio sto posto siguran, pitao sam suca, on mi je rekao da imaju čip u lopti i da je kontakt i bio i zato je zaleđe."

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Igor Matanović dirao loptu koju je prebacio za Marka Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu. Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je pomoću toga utvrđeno da je bio zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi je li napadač vatrenih dirao loptu glavom.

Da je doista do kontakta s loptom došlo, to je nakon utakmice priznao i sam naš napadač. "Još uvijek je teško shvatiti ovu utakmicu. Zaslužili smo više, ali što je tu je, ispali smo. Mislim da sam osjetio mali kontakt s kosom. Nisam bio sto posto siguran, pitao sam suca, on mi je rekao da imaju čip u lopti i da je kontakt i bio i zato je zaleđe i to je to", rekao je Matanović.

Matanović, koji je svojim ulaskom značajno podigao razinu igre "Vatrenih", nije skrivao razočaranje nakon ispadanja. "Teško je naći prave riječi nakon ovakve utakmice", rekao je Matanović vidno shrvan. "Jako smo dobro odigrali drugi dio i zaslužili smo više. Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš... Tri gola, zaleđe, stativa... Nemam riječi, danas je bilo puno nesreće za nas."

Ipak, unatoč bolnom porazu, Matanović gleda prema budućnosti: "Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boljeti. Moramo podignuti glave, idemo dalje, moramo napasti i ići po uspjeh na Euru."

FOTO Cijela nacija diše kao jedan: Pogledajte kako se diljem Hrvatske pratila drama s Portugalom
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
1/82
Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. Igor Matanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!