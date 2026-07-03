Matanović otkrio je li dirao loptu kod gola koji je mogao Hrvatskoj donijeti produžetke

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Igor Matanović dirao loptu koju je prebacio za Marka Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu. Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je pomoću toga utvrđeno da je bio zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi je li napadač vatrenih dirao loptu glavom.

Da je doista do kontakta s loptom došlo, to je nakon utakmice priznao i sam naš napadač. "Još uvijek je teško shvatiti ovu utakmicu. Zaslužili smo više, ali što je tu je, ispali smo. Mislim da sam osjetio mali kontakt s kosom. Nisam bio sto posto siguran, pitao sam suca, on mi je rekao da imaju čip u lopti i da je kontakt i bio i zato je zaleđe i to je to", rekao je Matanović.

Matanović, koji je svojim ulaskom značajno podigao razinu igre "Vatrenih", nije skrivao razočaranje nakon ispadanja. "Teško je naći prave riječi nakon ovakve utakmice", rekao je Matanović vidno shrvan. "Jako smo dobro odigrali drugi dio i zaslužili smo više. Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš... Tri gola, zaleđe, stativa... Nemam riječi, danas je bilo puno nesreće za nas."

Ipak, unatoč bolnom porazu, Matanović gleda prema budućnosti: "Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boljeti. Moramo podignuti glave, idemo dalje, moramo napasti i ići po uspjeh na Euru."