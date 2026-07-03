Portali u Srbiji naklonili se Hrvatskoj nakon što smo sinoć izgubili u epskom okršaju na SP-u

"Dok se u Srbiji nogometaše s 30 godina nerijetko proglašava starima i potrošenima, dovoljno je pogledati u susjedstvo kako bi se vidio drukčiji pristup, pri čemu se kao najočitiji primjeri ističu Luka Modrić (40) i Ivan Perišić (37). U Srbiji su, s druge strane, prerano otpisani igrači poput Nemanje Vidića i Nemanje Matića, a kao posljednji primjer navodi se Dušan Tadić, uz mnoge druge koji su iz raznih razloga završili reprezentativnu karijeru", navodi u tekstu srpski Blic pod naslovom "Srbi, gledajte i učite preko susjedove ograde: Modrić i Perišić su nam zadali zadaću za sva vremena."

Zaključak analize srpskog medija je više nego jasan, dok god nema boljih, najbolji dostupni igrači trebaju igrati za reprezentaciju, bez obzira na godine. Reprezentacija podrazumijeva izbor najboljih, a ne stalne rezove i pomlađivanja nakon svakog ciklusa, što je praksa u srpskoj reprezentaciji.

U tekstu se kritizira odricanje od Tadića i Sergeja Milinkovića-Savića, status Mileta Svilara te rasprave o tome treba li Aleksandar Mitrović i dalje igrati za orlove. Umjesto stalnog pozivanja na novi početak, Srbija bi, zaključuje se, trebala samo pogledati primjer iz susjedstva, no sve polazi od karaktera i želje samih igrača za igranjem u nacionalnoj vrsti.

S druge strane, Kurir je ponudio drukčiji naslov u kojem opisuje kako smo ispali s Mundijala pod naslovom:

"EPSKA DRAMA KOJA ĆE UĆI U POVIJEST I SCENARIJ HORORA KOJI JE UNIŠTIO HRVATE! Pogledajte snimke koje će 'vatrene' natjerati da sanjaju u svojoj NAJMRAČNIJOJ NOĆNOJ MORI!"

"Modrić je zagrmio, tvrdi da je Hrvatska oštećena: 'Da su uloge bile obrnute, VAR se nikada ne bi umiješao'", naslov je portala Nova S.