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IZ SUSJEDSTVA

Portali u Srbiji naklonili se Hrvatskoj nakon što smo sinoć izgubili u epskom okršaju na SP-u

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/20
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.07.2026.
u 13:49

Zaključak analize srpskog medija je više nego jasan, dok god nema boljih, najbolji dostupni igrači trebaju igrati za reprezentaciju, bez obzira na godine. Reprezentacija podrazumijeva izbor najboljih, a ne stalne rezove i pomlađivanja nakon svakog ciklusa, što je praksa u srpskoj reprezentaciji

"Dok se u Srbiji nogometaše s 30 godina nerijetko proglašava starima i potrošenima, dovoljno je pogledati u susjedstvo kako bi se vidio drukčiji pristup, pri čemu se kao najočitiji primjeri ističu Luka Modrić (40) i Ivan Perišić (37). U Srbiji su, s druge strane, prerano otpisani igrači poput Nemanje Vidića i Nemanje Matića, a kao posljednji primjer navodi se Dušan Tadić, uz mnoge druge koji su iz raznih razloga završili reprezentativnu karijeru", navodi u tekstu srpski Blic pod naslovom "Srbi, gledajte i učite preko susjedove ograde: Modrić i Perišić su nam zadali zadaću za sva vremena."

Zaključak analize srpskog medija je više nego jasan, dok god nema boljih, najbolji dostupni igrači trebaju igrati za reprezentaciju, bez obzira na godine. Reprezentacija podrazumijeva izbor najboljih, a ne stalne rezove i pomlađivanja nakon svakog ciklusa, što je praksa u srpskoj reprezentaciji.

U tekstu se kritizira odricanje od Tadića i Sergeja Milinkovića-Savića, status Mileta Svilara te rasprave o tome treba li Aleksandar Mitrović i dalje igrati za orlove. Umjesto stalnog pozivanja na novi početak, Srbija bi, zaključuje se, trebala samo pogledati primjer iz susjedstva, no sve polazi od karaktera i želje samih igrača za igranjem u nacionalnoj vrsti.

S druge strane, Kurir je ponudio drukčiji naslov u kojem opisuje kako smo ispali s Mundijala pod naslovom:

"EPSKA DRAMA KOJA ĆE UĆI U POVIJEST I SCENARIJ HORORA KOJI JE UNIŠTIO HRVATE! Pogledajte snimke koje će 'vatrene' natjerati da sanjaju u svojoj NAJMRAČNIJOJ NOĆNOJ MORI!"

"Modrić je zagrmio, tvrdi da je Hrvatska oštećena: 'Da su uloge bile obrnute, VAR se nikada ne bi umiješao'", naslov je portala Nova S. 

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 16

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DK
Dr.KarlosVonSalzberg
13:58 03.07.2026.

Hvala Večernji. Zaista mi je bitno što Kurir piše.

ER
Erik13
14:14 03.07.2026.

Zašto nikad ne piše šta kažu talijani ili slovenci, mađari? Zašto uvijek i samo srbi.

DA
DarkoIvica
14:04 03.07.2026.

Možete li barem jednom navesti što pišu susjedi koji nisu Srbi? Zašto stalno gledate u Beograd?

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