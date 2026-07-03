Ronaldo se naklonio Modriću: 'On je legenda, imam veliko poštovanje prema njemu'

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2 (0-0). Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Iako je Portugal dominirao prvim dijelom, nastavak je donio pravu taktičku i emotivnu bitku u kojoj je Hrvatska vodila i prijetila. Ronaldo, kapetan koji je prošao sve, znao je da se u ovakvim trenucima ne smije izgubiti glava.

"Kao kapetan, rekao sam momčadi: danas moramo znati patiti", otkrio je Ronaldo nakon utakmice. "Da bi se osvojilo natjecanje ove magnitude, moraš znati patiti. Bila je to zanimljiva utakmica za navijače, mi smo kontrolirali prvi dio, drugi je bio malo kaotičan, ali nogomet je takav. Kada su oni poveli, ušli smo u stres, ali nakon realiziranog penala sve se emocionalno otključalo."

Osim rezultatskog značaja, za Ronalda je ovo bila večer s posebnim nabojem. Dok je davao izjavu noseći dres s brojem 21, Cristiano nije skrivao emocije. "Ovo je poseban dan zbog onoga što svi znate, zbog našeg Jote. On nas od gore osvjetljava, svi osjećamo da je s nama i jedino što je imalo smisla bilo je pobijediti i odati mu počast na najbolji mogući način."

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Najemotivniji trenutak večeri dogodio se nakon sučeva zvižduka, kada su se u središtu pozornosti našla dva nogometna velikana – Cristiano Ronaldo i Luka Modrić. Dok su hrvatski igrači u suzama ležali na travi, Ronaldo je prišao svom nekadašnjem suigraču iz Real Madrida.

"Oprostio sam se od njega", priznao je Ronaldo nakon utakmice. "On je legenda nogometa, to i dalje ostaje. Gotovo smo istih godina i imam veliko poštovanje prema Luki, ne samo zbog onoga što čini sada, nego zbog svega što je kroz karijeru napravio za ovaj sport."