Svi pričaju o senzacionalnom poslu, iz Zagreba dolazi kapitalac kojem nema ravnog

Nogometnu javnost u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini, uzburkala je vijest o mogućem senzacionalnom transferu Marka Pjace u redove FK Sarajevo. Prema medijima iz BiH, klub s Koševa pokazao je ozbiljan interes za dovođenje proslavljenog hrvatskog krilnog napadača. Pjaca je trenutno slobodan igrač nakon što je neočekivano raskinuo ugovor sa zagrebačkim Dinamom zbog nesuglasica s tadašnjim sportskim direktorom Zvonimirom Bobanom, što je otvorilo vrata brojnim klubovima, no malo tko je očekivao da bi se među njima moglo naći i Sarajevo. Iako se ranije povezivao s klubovima iz Turske i Saudijske Arabije, opcija dolaska u glavni grad BiH iznenadila je mnoge i postala glavna sportska tema.

Riječ je o igraču čija je karijera obećavala svjetske visine, što potvrđuje i transfer iz Dinama u Juventus 2016. godine vrijedan čak 23 milijuna eura, čime je postao najskuplja prodaja u povijesti hrvatske lige. Nažalost, teška ozljeda prednjih križnih ligamenata usporila je njegov razvoj u Torinu, nakon čega je uslijedio niz posudbi u klubovima poput Schalkea, Fiorentine, Genoe i Torina. Unatoč nedaćama, Pjaca je ostao ime koje izaziva poštovanje, a njegov talent nikada nije bio upitan. Kao član hrvatske reprezentacije, osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, što dodatno svjedoči o njegovoj klasi i iskustvu igranja na najvećoj sceni.

Interes Sarajeva za Pjacu nije slučajan, već je dio ambicioznog projekta stvaranja momčadi koja bi dominirala domaćim prvenstvom i ostavila trag u Europi. Pod vodstvom povratnika na klupu, legende kluba Husrefa Musemića, na Koševo su ovog ljeta već stigla zvučna imena. Angažirani su bivši srpski reprezentativac i "nogometni čarobnjak" Adem Ljajić, dugogodišnji desni bek Dinama Stefan Ristovski, iskusni Slavko Bralić, a vratio se i reprezentativac BiH Gojko Cimirot. Dolazak Pjace bio bi kruna prijelaznog roka i jasan signal suparnicima da Sarajevo misli ozbiljno, a mediji u susjedstvu već su počeli koristiti termin "bosanski Galacticosi" kako bi opisali potencijalnu snagu momčadi.

Ipak, realizacija ovog posla ovisit će o brojnim faktorima, prvenstveno financijskim. Prema neslužbenim informacijama, Pjaca je u Dinamu bio spreman pristati na godišnju plaću od oko 750.000 eura, no problem je nastao oko klauzule o automatskom produljenju ugovora. Sarajevo bi, stoga, moralo posegnuti duboko u džep i ponuditi uvjete koji bi bili primamljivi igraču takvog kalibra, a spominje se da bi njegova primanja morala nadmašiti i ona Adema Ljajića, za kojeg se nagađa da zarađuje oko 600.000 eura godišnje. Konačna odluka je na samom Pjaci, kojem vrijeme za pronalazak novog kluba polako istječe, a loptica je sada, kako pišu mediji, prebačena na njegovu stranu.

Ono što Pjacu čini posebno atraktivnim jest činjenica da je, unatoč turbulentnom razdoblju, ponovno pronašao vrhunsku formu. Nakon sjajne sezone u dresu Rijeke u sezoni 2023./24., gdje je sa 7 golova podsjetio na svoje najbolje dane, zaslužio je povratak u Dinamo, ali i poziv u hrvatsku reprezentaciju nakon petogodišnje pauze. I u dresu plavih je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača, upisavši 44 nastupa uz devet golova i isto toliko asistencija, posebno se istaknuvši u europskim natjecanjima. Upravo zato je njegov status slobodnog igrača veliko iznenađenje i prilika koju Sarajevo očito želi iskoristiti. Ukoliko se glasine pokažu točnima i Pjaca doista odjene bordo dres, bio bi to potez koji bi odjeknuo daleko izvan granica BiH i postavio nove standarde u regionalnom nogometu