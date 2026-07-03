Plenković usred noći nazvao Dalića i čestitao mu: 'Sudac je pogriješio, blago govoreći je nepravda'

Premijer Andrej Plenković u petak je sudjelovao na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, institucionaliziranom formatu redovitog sastanka Vlade RH sa županima u Đakovu. Nakon što je sjednica završila, obratio se novinarima, a jedno od pitanja bilo je vezano i za utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije i Portugala.

Podsjetimo, vatreni su ispali sa Svjetskog prvenstva u epskoj drami nakon koje je Portugal bio bolji s 2:1, a Hrvatskoj je poništen izjednačujući pogodak za produžetke u 13. minuti sudačke nadoknade.

- Jako sam razočaran kao i svi mi. Gledajući od noćas u tri ujutro kad je sve to završavalo, a gledajući i cijelo drugo poluvrijeme... Mislim da smo mi trebali pobijediti, to je broj jedan. Drugo, mislim da ono nije bio penal na Svjetskom prvesntvu gdje se svira nad igračem za normalno, čvrsto držanje u obrani i gdje se svira na igraču koji veze s loptom nema. Mislim da je to bio jedan poklon Portugalu - započeo je premijer.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2) Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zabiti tri gola i dva sva tri budu poništena zbog offsidea u drugom poluvremenu, ne sjećam se da se to ikada dogodilo u nižim ligama, a kamoli u srazu Hrvatske i Portugala. I ova zadnja situacija koja, po meni, kad je gledate temeljito - to je bio gol. Gvardiol je zabio gol za izjednačenje, zašto je sudac dosudio offside, je li diralo kosu, je li čulo otkucaje srca, je li diralo onog obrambenog igrača mi to ne možemo provjeriti. Međutim, mislim da je Hrvatska teško oštećena, da je ekipa bila zaista sjajna - rekao je Plenković pa otkrio kako je nazvao izbornika Dalića.

- Ja sam nazvao po noći Zlatka Dalića, čestitao sam njemu i cijeloj ekipi. Ovo nije bio način kako ne biti u daljnjem krugu, mislim da su odigrali jedno fantatsično poluvrijeme koje dugo nismo vidjeli, zabiti Portugalu baš toliko golova da nam se od četiri tri ponište. Blago govoreći je nepravda. Mislim da je sudac ovdje nažalost teško pogriješio i da je barem ovaj zadnji gol, ako je već Sučićev poništen, ali ni ja u to nisam uvjeren. Tu smo gdje smo, ljuti smo, nismo zadovoljni s ovim. Najmanje što se trebalo dogoditi su produžeci.

Nadate li se da će Dalić ostati izbornik?

- Ne znam, teško mi je reći. Svi smo puni emocija, svi smo ih godinama bezrezervno pratili. Ja ih podržavam osobno, vidjeli smo se u Torontu prije par dana, vidjeli smo se i u Rijeci. Godinama smo uz tu reprezentaciju, dali su nam takvo zadovoljstvo kao cijelom narodu koje je jedinstveno i kakvo se generacijama pamti. Na njima je da to vide.