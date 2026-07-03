Dalić: Nemam dečkima apsolutno ništa prigovoriti, ostavili su srce na terenu

Vidno potresen nakon utakmice protiv Portugala, izbornik Zlatko Dalić teško je pronalazio riječi kojima bi opisao emocije u svlačionici. Unatoč ispadanju sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala, izbornik nije skrivao ponos na pristup svojih igrača.

"Nemam što reći, žao mi je što smo izgubili ovu utakmicu", kazao je Dalić nakon susreta. "Bili smo bolji u drugom poluvremenu, kontrolirali smo ritam i imali svoje šanse. Nemam dečkima apsolutno ništa prigovoriti, dali su sve od sebe, ostavili su srce na terenu, ali, nažalost, nogomet je ponekad surov i večeras nismo uspjeli."

Hrvatska je u drugom poluvremenu propustila niz sjajnih prilika, a zbog zaleđa su joj poništena čak tri gola. "Lopta nije htjela u gol, imali smo puno dobrih situacija, ali nismo uspjeli zabiti za 2:0. Čestitke Portugalu, teško je. Možda nismo zaslužili ispasti, bili smo al pari Portugalu", ocijenio je izbornik. Na pitanje o budućnosti nakon ovoga prvenstva, izbornik je ostao suzdržan: "Što dalje nakon SP-a? Nemam komentar, pričat ćemo kasnije o tome."

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2 (0-0). Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.