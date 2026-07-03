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UŽIVO Hrvatska herojski pala protiv Portugala, poništena su nam tri pogotka (1:2)
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VATRENI ISPALI SA SP-A

Dalić: Nemam dečkima apsolutno ništa prigovoriti, ostavili su srce na terenu

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
03.07.2026.
u 03:30

Unatoč ispadanju sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, izbornik nije skrivao ponos na pristup svojih igrača.

Vidno potresen nakon utakmice protiv Portugala, izbornik Zlatko Dalić teško je pronalazio riječi kojima bi opisao emocije u svlačionici. Unatoč ispadanju sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala, izbornik nije skrivao ponos na pristup svojih igrača.

"Nemam što reći, žao mi je što smo izgubili ovu utakmicu", kazao je Dalić nakon susreta. "Bili smo bolji u drugom poluvremenu, kontrolirali smo ritam i imali svoje šanse. Nemam dečkima apsolutno ništa prigovoriti, dali su sve od sebe, ostavili su srce na terenu, ali, nažalost, nogomet je ponekad surov i večeras nismo uspjeli."

Hrvatska je u drugom poluvremenu propustila niz sjajnih prilika, a zbog zaleđa su joj poništena čak tri gola. "Lopta nije htjela u gol, imali smo puno dobrih situacija, ali nismo uspjeli zabiti za 2:0. Čestitke Portugalu, teško je. Možda nismo zaslužili ispasti, bili smo al pari Portugalu", ocijenio je izbornik. Na pitanje o budućnosti nakon ovoga prvenstva, izbornik je ostao suzdržan: "Što dalje nakon SP-a? Nemam komentar, pričat ćemo kasnije o tome."

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2 (0-0). Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
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Ključne riječi
SP 2026. Zlatko Dalić

Komentara 6

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Avatar Matija22
Matija22
03:41 03.07.2026.

Ostavka, zadnjih 15 minuta stavljaš Guardiola i zatvaraš igru na neriješeno i prepuštaš zadnjih 15 minuta utakmice portugalcima da napadaju gdje to ima. Onaj tko malo zna o nogometu kad se stavlja obrambeni igrač u zadnjim minutama protivnički igrači automatski dobiju naređenje od svog trenera svi u napad , jer su ovi dobili poruku da se brane, sve je to u redu, ali zašto na neriješeno kad smo ravnopravni sa njima i oni neće prepustiti tih zadnjih 15 minuta igre ??? Ne bi ništa rekao da smo vodili sa jednim golom, ali na neriješeno?? Svašta.

JU
JustinCase
03:52 03.07.2026.

Brate, ovaj Gvardiol je teški baksuz. Udje u igru i njegov igrač zabija gol, a ovaj ga gleda kao tele. Katastofa! Ostavka!!

BI
billynik
03:46 03.07.2026.

Možda je vrijeme da sebi prigovoriš, kako je moguće da svaki prekid o korner znaci pola gola za protivnika.

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