Stanišić iskreno priznao: ‘Dobili smo dva glupa gola, danas sreća nije bila na našoj strani’

Hrvatska nogometna reprezentacija zaustavljena je u 16-ini finala Svjetskog prvenstva. Nakon drame u Torontu Portugal je slavio s 2-1 golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, ostavivši "Vatrene" u suzama na travnjaku. Iako su izabranici Zlatka Dalića pružili hrabar otpor, vodili golom Ivana Perišića iz 53. minute i bili milimetrima udaljeni od produžetaka, sreća je ovog puta okrenula leđa Hrvatskoj.

Dok se momčad oporavljala od šoka na terenu, Josip Stanišić je otvoreno progovorio o onome što je cijela nacija osjećala gledajući susret. Desni bek "Vatrenih" bio je vidno razočaran načinom na koji su se stvari razvile. "Ne znam što reći, iskreno. Nismo imali sreće, prvi dio nismo bili kakvi znamo biti", započeo je Stanišić.

"Teško je igrati protiv takve momčadi kad znaš koliko su kvalitetni. Drugo poluvrijeme smo bili bolji, ali smo na kraju dobili dva glupa gola. Sitnice odlučuju, nekad je ofsajd, nekad nije. Dobili smo penal i centaršut koji smo mogli puno bolje braniti." Stanišić je dodao i kako je ova momčad svjesna da im je sportska sreća u prošlosti često bila saveznik, no večeras je okrenula leđa: "U prošlim SP-ima smo imali dosta sreće, moramo i to reći. Danas ona jednostavno nije bila na našoj strani. Razočarani smo i ne znam što bih više rekao."

U hrvatskim redovima nakon susreta vladao je osjećaj goleme nepravde. Igor Matanović, koji je svojim ulaskom značajno podigao razinu igre "Vatrenih", nije skrivao razočaranje nakon ispadanja. "Teško je naći prave riječi nakon ovakve utakmice", rekao je Matanović vidno shrvan. "Jako smo dobro odigrali drugi dio i zaslužili smo više. Nisam još vidio penal, ali ako ovo sviraš... Tri gola, zaleđe, stativa... Nemam riječi, danas je bilo puno nesreće za nas."

Ipak, unatoč bolnom porazu, Matanović gleda prema budućnosti: "Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, ali ovo će boljeti. Moramo podignuti glave, idemo dalje, moramo napasti i ići po uspjeh na Euru."

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s 1-2 (0-0). Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.