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STIŽE KLOPP

Njemački nogometni savez krenuo u ofenzivu: Na izborničku klupu stiže miljenik navijača

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 14:20

Želja navijača je bivši trener Liverpoola i Borussije Dortmund Jurgen Klopp koji trenutačno radi kao šef Red Bullovog nogometnog projekta

Julian Naglesmann podnio je ostavku na mjesto izbornika njemačke nogometne reprezentacije nakon što je Elf ispao od Paragvaja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Iako je imao još dvije godine ugovora, odlučio se na odlazak nakon što je postalo jasno da je pao u nemilost navijača. Čak su ga iz Saveza nagovarali da podnese ostavku kako bi sačuvao obraz, a oni sačuvali sedam milijuna eura koje bi mu morali isplatiti da su ga otpustili.

Odluka je sada službena i potvrđena pa se Njemački savez okreće potrazi za novim izbornikom koji bi reprezentaciju vratio na stare staze slave. Želja navijača je bivši trener Liverpoola i Borussije Dortmund Jurgen Klopp koji trenutačno radi kao šef Red Bullovog nogometnog projekta.

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Ipak, u Njemačkoj su optimistični po pitanju Kloppa. Već se ranije nagađalo kako je mjesto izbornika Njemačke njegov posao iz snova. Zato se nadaju kako bi mogao napustiti Red Bull i preuzeti Elf. Savez je već stupio u kontakt s njim te su objavili kako je i Klopp pokazao spremnost za preuzimanje reprezentacije.

- 'Što se tiče imenovanja novog izbornika, vodstvo saveza sada će tražiti razgovore s Jurgenom Kloppom. On je već signalizirao opću spremnost preuzeti poziciju - stoji u objavi Saveza.
Ključne riječi
izbornik Julian Nagelsmann Jurgen Klopp Njemačka nogometna reprezentacija

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