Njemački nogometni savez krenuo u ofenzivu: Na izborničku klupu stiže miljenik navijača

Julian Naglesmann podnio je ostavku na mjesto izbornika njemačke nogometne reprezentacije nakon što je Elf ispao od Paragvaja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Iako je imao još dvije godine ugovora, odlučio se na odlazak nakon što je postalo jasno da je pao u nemilost navijača. Čak su ga iz Saveza nagovarali da podnese ostavku kako bi sačuvao obraz, a oni sačuvali sedam milijuna eura koje bi mu morali isplatiti da su ga otpustili.

Odluka je sada službena i potvrđena pa se Njemački savez okreće potrazi za novim izbornikom koji bi reprezentaciju vratio na stare staze slave. Želja navijača je bivši trener Liverpoola i Borussije Dortmund Jurgen Klopp koji trenutačno radi kao šef Red Bullovog nogometnog projekta.

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Ipak, u Njemačkoj su optimistični po pitanju Kloppa. Već se ranije nagađalo kako je mjesto izbornika Njemačke njegov posao iz snova. Zato se nadaju kako bi mogao napustiti Red Bull i preuzeti Elf. Savez je već stupio u kontakt s njim te su objavili kako je i Klopp pokazao spremnost za preuzimanje reprezentacije.

- 'Što se tiče imenovanja novog izbornika, vodstvo saveza sada će tražiti razgovore s Jurgenom Kloppom. On je već signalizirao opću spremnost preuzeti poziciju - stoji u objavi Saveza.