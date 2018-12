Vegar: Nadam se da će EP 2022. godine donijeti Splitu još koji zatvoreni bazen

Nakon što je s 38 godina prekinuo svoju bogatu igračku karijeru, Tino Vegar ostao je u vaterpolu. Bio je koordinator mlađih selekcija u HVS-u, pa sportski direktor i tajnik u Medveščaku, a prije četiri godine vratio se u Split.

Dvije godine proveo u Jadranu, a sljedeće dvije u matičnom POŠK-u u kojemu ove sezone vodi ženske selekcije. Eto, neka i to proba, a mi smo ga pitali koliko se razlikuje rad s vaterpolisticama u odnosu na rad s vaterpolistima.

– Razlika je u tome što su žene ipak fizički slabije i neke tehničke stvari ne mogu napraviti isto kao i muškarci. Primjerice, šutevi su im prilično slabiji, a i pokretljivost u vodi im je, zbog fizičke konstitucije, sporija. No želja i volja za radom uglavnom su im iste – otkriva Vegar kojemu su se i sinovi Dino (29) i Borna (21) bavili vaterpolom, ali su se sad okrenuli drugim stvarima – biznisu i fakultetu.

Tino pozdravlja to što će Split 2022. biti domaćin EP-a.

– To je odlično za popularizaciju vaterpola u Splitu i okolici. Nadam se da će nakon toga Split biti bogatiji za još koji zatvoreni bazen. Jer Splitu zbilja nedostaje infrastrukture, bazena, zimi se sad radi u gotovo nemogućim uvjetima.

O najboljemu nije dvojio, pronašao ga je u Andri Bušlji.

– Godinama je stožerni igrač reprezentacije, prije i Juga, a sada Olympiakosa. Po mom mišljenju u ovom je trenutku najbolji branič na svijetu. Odličan u obrani, ali i u napadu, što je raritet za današnje braniče. Jedan je od najzaslužnijih što je Olympiakos osvojio Ligu prvaka, nacionalno prvenstvo i grčki kup. A svojim igrama u hrvatskoj reprezentaciji značajno je pridonio osvajanju trećeg mjesta na EP-u u Barceloni.

Visoko ste rangirali i Lončara?

– Svojim igrama u Jugu i reprezentaciji zaslužio je drugo mjesto u ovom izboru. Trenutačno je nedvojbeno jedan od pet najboljih sidraša u svijetu. Strahovito je napredovao u protekle dvije-tri godine. U njemu će i Jug i reprezentacija imati okosnicu u sljedećih barem pet godina (Lončar ima 31 godinu, op. a.).

Što vam se svidjelo kod Bijača?

– Konstantno je među najboljim igračima svog kluba i hrvatske reprezentacije. Svakako jedan od tri najbolja vratara na svijetu. No, za razliku od prošle godine, kada nas je navikao na bravurozne obrane, ove je bio za nijansu bljeđi pa je zato tek treći u mom poretku.

Loren Fatović?

– Predvodnik mlade garde. Svojim igrama u protekle dvije godine skrenuo je pozornost na sebe. Član je udarne sedmorke Juga i reprezentacije. U idućim će godinama zasigurno dodatno razviti svoj potencijal.

Izbor ste zaokružili veteranima Jokovićem, Pavićem i Šetkom?

– Maro je godinama udarni igrač Juga i reprezentacije. Nijedan veliki uspjeh u hrvatskom vaterpolu u proteklih 10-ak godina nije prošao bez njegova velikog doprinosa. Jozo je, istina, rekao zbogom reprezentaciji, ali još je uvijek među pet najboljih vratara i jedan je od najzaslužnijih za uspjehe Olympiakosa. A Anđelo bi bio i bolje pozicioniran u mom izboru da ga nisu zakočile ozljede.

Vegarov izbor:

1. Andro Bušlje (Olympiakos) 7

2. Luka Lončar (Jug CO) 6

3. Marko Bijač (Pro Recco) 5

4. Loren Fatović (Jug CO) 4

5. Maro Joković (Jug CO) 3

6. Josip Pavić (Olympiakos) 2

7. Anđelo Šetka (Jadran) 1