Vedran Ćorluka sprema se na novu pustolovinu, evo što čeka proslavljenog asa vatrenih

Nakon što je kopačke objesio o klin, Vedran Ćorluka, proslavljeni stoper hrvatske nogometne reprezentacije, nije se prepustio mirovanju. Svoju sportsku strast i nevjerojatnu izdržljivost preusmjerio je na biciklizam, a njegov najnoviji izazov potvrđuje da je riječ o puno više od pukog hobija. Ćorluka se priprema za sudjelovanje na spektaklu Istria300, gdje će se uhvatiti u koštac s iznimno zahtjevnom rutom od 209 kilometara. Vozeći kroz idilične, ali brdovite krajolike Istre, nekadašnji nogometni as ponovno će testirati granice svoje fizičke spreme, dokazujući da je natjecateljski duh koji ga je krasio na terenu i dalje neslomljiv. Njegov prošlogodišnji komentar nakon vožnje, "moraš biti malo lud za ovakav pothvat", najbolje opisuje težinu izazova koji ga čeka.

Da bismo u potpunosti shvatili veličinu Ćorlukinog pothvata, ključno je razumjeti što je Istria300. Riječ je o najvećem amaterskom biciklističkom događaju u središnjoj i jugoistočnoj Europi, manifestaciji koja bilježi nevjerojatan rast popularnosti. Od skromnih 800 sudionika na prvom izdanju 2020. godine, događaj je narastao na impresivnih 4200 biciklista iz više od 40 zemalja svijeta, uključujući i daleke destinacije poput Australije, Brazila, SAD-a i Južnoafričke Republike. Mjesta se rasprodaju mjesecima unaprijed, a lista čekanja je duga, što samo potvrđuje status Istre kao vodeće cikloturističke destinacije u Europi i svijeta.

Ono što Istria300 čini jedinstvenim jest koncept "Ride your limits" (Vozi svoje granice). Sudionici ne moraju unaprijed odabrati duljinu staze. Umjesto toga, svi startaju zajedno u Poreču, a tijekom same vožnje po cestama zatvorenim za promet odlučuju hoće li savladati kraću rutu od 135 kilometara, srednju od 209 kilometara ili se upustiti u epski izazov od 300 kilometara po kojima je utrka i dobila ime. Ova fleksibilnost omogućuje i rekreativcima i iskusnim amaterima da testiraju svoje granice rame uz rame s olimpijskim pobjednicima i svjetskim prvacima, stvarajući jedinstvenu atmosferu zajedništva i sportskog duha.

Ćorluka na stazi neće biti sam. Društvo će mu praviti brojna poznata imena iz svijeta sporta, poput svjetskog prvaka u brdskom biciklizmu Albana Lakate i Daniela Federspiela. Poseban ambasador utrke je talijanski paraolimpijac Andrea Pusateri, čime se šalje snažna poruka inkluzije. Upravo ta mješavina profesionalaca, legendi i strastvenih amatera čini Istria300 događajem koji nadilazi klasičnu utrku i postaje istinski festival biciklizma.

Manifestacija traje od 25. do 28. rujna, a sama vožnja je u subotu, 27. rujna. No, Poreč tih dana postaje središte biciklističkog svijeta. Na rivi se održava Istria300 Expo, najveći prodajni sajam biciklističke opreme u regiji s više od 25 svjetskih brendova. Za najmlađe je organiziran Istria300 Mini, besplatna utrka na 300 metara, dok je duh događaja živ tijekom cijelog ljeta kroz Istria300 Dawn Patrol, ranojutarnje vožnje koje okupljaju lokalno stanovništvo i turiste.