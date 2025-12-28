Evo tko je najplaćeniji vozač Formule 1 u povijesti, a tko je najviše zaradio prošle sezone

Sezona Formule 1 2025. donijela je novog prvaka u liku Landa Norrisa, no financijski tron ostao je rezerviran za dvojac koji je obilježio proteklo desetljeće. Max Verstappen i dalje je na vrhu liste zarada, dok je Lewisu Hamiltonu prelazak u Ferrari donio ugovor života, unatoč jednoj od najtežih sezona u karijeri.



Dok se na stazi vodi bitka za tisućinke sekunde, izvan nje se odvijaju jednako žestoki pregovori koji definiraju financijsku hijerarhiju u najbržem cirkusu na svijetu. Sezona 2025. godine nije bila iznimka, dapače, potvrdila je trend rasta primanja najvećih zvijezda. Desetorica vozača s vrha platne liste zajedno su uprihodili procijenjenih 363 milijuna dolara od plaća i bonusa, što predstavlja značajan porast od čak 15 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, ono što najviše intrigira jest činjenica da novi svjetski prvak, McLarenov Lando Norris, nije ni blizu vrha te liste. Njegov trijumf na stazi donio mu je slavu i značajne bonuse, ali nije bio dovoljan da svrgne s financijskog trona dvojicu titana

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A na vrhu te zlatne piramide, četvrtu sezonu zaredom, sjedi Max Verstappen. Iako u 2025. nije uspio obraniti naslov prvaka, njegova dominacija u prethodnim godinama i status neospornog vođe Red Bullove momčadi osigurali su mu ugovor koji ga čini nedodirljivim. Njegova ukupna zarada procijenjena je na nevjerojatnih 76 milijuna dolara, od čega čak 65 milijuna čini fiksna osnovna plaća, dok se preostalih 11 milijuna odnosi na bonuse.

Odmah iza Nizozemca, s gotovo jednako impresivnim brojkama, nalazi se Lewis Hamilton. Njegov senzacionalni prelazak u Ferrari nakon duge i trofejne ere s Mercedesom bio je glavna priča prijelaznog roka, a financijski detalji tog transfera sada su izašli na vidjelo. U svojoj prvoj sezoni za volanom crvenog bolida, sedmerostruki svjetski prvak zaradio je procijenjenih 70,5 milijuna dolara. Ono što je zapanjujuće jest struktura te zarade: rekordnih 70 milijuna dolara čini osnovna plaća, dok je tek 500.000 dolara stiglo kroz bonuse. Ovaj podatak postaje još intrigantniji kada se uzme u obzir da je Hamilton imao iznimno izazovnu sezonu, bez ijednog pobjedničkog postolja. Njegov ugovor jasan je pokazatelj da ga Ferrari nije doveo samo zbog onoga što može učiniti na stazi, već i zbog onoga što on predstavlja. Njegovo ime, brend i globalna popularnost donose talijanskoj momčadi nemjerljivu marketinšku vrijednost, a cifra od 70 milijuna dolara zapravo je investicija u povratak stare slave i privlačenje novih sponzora i navijača diljem svijeta.



I dok se Verstappen i Hamilton natječu u astronomskim garantiram plaćama, priča Landa Norrisa predstavlja potpuno drugačiji poslovni model. Mladi Britanac je u 2025. ostvario san svakog vozača i osvojio naslov svjetskog prvaka, no po zaradi je zauzeo "tek" treće mjesto s ukupno 57,5 milijuna dolara. Ključ je, kao i kod Hamiltona, u strukturi primanja. Norrisova osnovna plaća u McLarenu iznosi relativno skromnih 18 milijuna dolara. Međutim, njegov ugovor krcat je klauzulama vezanim za performanse, koje su se u potpunosti aktivirale. Pobjede, postolja i na koncu naslov prvaka donijeli su mu čak 39,5 milijuna dolara u bonusima, uključujući i poseban bonus od deset milijuna dolara samo za osvajanje titule. Ovaj model, koji primjenjuje i njegov timski kolega Oscar Piastri, koji je zaradio 37,5 milijuna dolara (deset milijuna plaće i čak 27,5 milijuna bonusa), pokazuje filozofiju McLarena: uspjeh se plaća, i to bogato.



Iza vodeće trojke, financijska slika Formule 1 postaje šarolika i otkriva različite statuse i pregovaračke pozicije vozača. Charles Leclerc, druga violina Ferrarija, ima zajamčenu plaću od 30 milijuna dolara, bez bonusa u 2025., što je rezultat novog, poboljšanog ugovora koji ga veže za Maranello na duge staze. Vječni Fernando Alonso u Aston Martinu i dalje dokazuje da su godine samo broj, kako na stazi tako i na bankovnom računu, s ukupnom zaradom od 26,5 milijuna dolara. Njegov momčadski kolega Lance Stroll, sin vlasnika tima, zaradio je 13,5 milijuna. U Mercedesu, George Russell polako preuzima ulogu lidera, što se odražava i na njegovoj zaradi od 26 milijuna dolara, dok je pravo iznenađenje mladi Kimi Antonelli. Talentirani Talijan u svojoj je debitantskoj sezoni za Mercedes uspio ući među deset najplaćenijih s impresivnih 12,5 milijuna dolara. Listu zaokružuje Carlos Sainz, koji je nakon odlaska iz Ferrarija potpisao za Williams i zaradio 13 milijuna dolara

Novinari iz magazina GQ sastavili su listu pet najbogatijih vozača u povijesti ovog sporta i zanimljivo je da su samo dvojica od njih dio aktualnog svjetskog prvenstva. Ostala trojica su zvijezde iz bliske i dalje prošlosti Formule 1, a jedan od njih više nije među živima. Petorica najbogatijih vozača u povijesti Formule 1 prema GQ: Mihael Schumacher koji ima ukupno bogatstvo od 790 milijuna dolara, Lewis Hamilton je drugi s 304 milijuna dolara, treći je Fernando Alonso s 264 milijuna dolara, slijede Kimi Raikkonen s 254 i Niki Lauda s 203 milijuna dolara