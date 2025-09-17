Prvo su Hrvata bezočno pokrali na Svjetskom prvenstvu, a sada zbog njega mijenjaju pravila!

Delegacija Hrvatskog atletskog saveza, Matija Kikelj, član Izvršnog odbora HAS-a i Ozren Čučković, glavni tajnik HAS-a, održali su sastanak s irskim sucem koji je donio odluku da je Matija Gregurić, hrvatski reprezentativac u bacanju kladiva, napravio prijestup u trećoj seriji, te s predsjednikom Žalbenog vijeća Svjetskog atletskog saveza. Podsjetimo se, Matija je u toj trećoj seriji bacio disk preko 76 metara i to je bio hitac dovoljan za finale. Naš Savez uložio je i platio žalbu 100 eura koja je odbijena.

- Uz Matiju i mene sastanku su prisustvovali izbornik Bošnjak, atletičar Gregurić i njegov trener Varga. Još smo im jednom sve objasnili, pokazali video snimak i oni su se jednostavno morali ispričati za svoju pogrešku. Tako je i bilo, ispričali su se ali nije bilo nikakvih izgleda da se njihov odluka preinači pa Matija nije mogao u finale kao 13. kladivaš. Na naše inzistiranje odlučili su da nekako ipak nagrade Matiju. Gregurić je puno izgubio neodlaskom u finale. Jer, ulaskom među 12 najboljih dobio bi neke novčane bonuse, ušao bi u program HOO-a, poboljšao bi svoj status. Ne svojom krivicom sve je to izgubio. Na kraju su članovi IAAF-a odlučili da naš atletičar dobije pozivnicu da sudjeluje sljedeće godine svjetskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti, gdje u svakoj disciplini može nastupiti samo top osam atletičara. Tako će Matija biti jedini hrvatski predstavnik u Mađarskoj. Bila bi vjerojatno i Sandra Elkasević ali ženskog diska nema u programu – rekao je Čučković.

Zbog ove situacije promijenit će se i pravilo. Naime, skroz će maknuti taj zaštitni prsten za koji je Matija zapeo tenisicom ali ne s gornje nego unutarnje strane i bit će striktno zadana forma kako krug mora biti postavljen. U Tokiju je naime bio krivo postavljen.



- Kako sam bio na tom sastanku onda sam ostao na stadionu i ipak sam gledao finale kladiva premda nisam imao namjeru. Eto, dočekao sam svoj rođendan u Tokiju i moram priznati da mi je ovo jedan od gorih. Umjesto da sam rođendan dočekao kao finalista, umjesto da gas slavim u krugu, u finalu, ja sam ga slavio na tribini, te kasnije u sobi među četiri zida. I dalje sam ljut zbog krađe koja mi se dogodila u kvalifikacijama. Iskreno, meni ta isprika i pozivnica ne znači baš puno. Ali eto barem su priznali svoju pogrešku. Ne znači mi ništa jer znam da sam trebao biti u finalu i znam da bi sigurno popravio svoj rezultat. U finalu je osmo mjesto bilo na razini 76 metara a to bih sigurno ostvario – rekao je Gregurić.

Srijeda je bila dan u Tokiju bez hrvatskih predstavnika ali će zato danas (četvrtak) na stazu Marino Bloudek. On će trčati u polufinalu utrke na 800 metara. Trčat će u trećoj skupini a u polufinale će prva dva iz svake skupine te još dvojica najbržih po rezultatima. Bloudek u svojoj polufinalnoj skupini ima treće najslabije vrijeme, a trčat će rame uz rame s Amerikancem Bryce Hoppelom, svjetskim dvoranskim prvakom, Španjolcem Mohamed Attaouijem, srebrnim s EP-a i Masaselm izu Bocvane, brončanim s prvenstva Afrike .

- Prvo moram spustiti dojmove iz četvrtfinala, smiriti situaciju, dobro se odmoriti. Posao nije gotov, želim u polufinalu trčati još brže pa kako na kraju ispadne. Prije dvije godine sam bio prvi Hrvat koji je trčao na 800 metara, sada sam postao prvi Hrvat na SP-ima koji će trčati u polufinalu. Prolazak u finale bi bi idealna scenarij ali moram biti realan. U polufinalu trče zaista kvalitetni 800-metraši, ne znate koji je bolji od kojeg. U svakom slučaju odabrano društvo – rekao je Bloudek.

Bit će sigurno puno brže utrke nego četvrtfinalne?



- To je sigurno. Bilo bi sjajno kada bi na SP-u istrčao prvi put u karijeri ispod 1:44 minute. Prihvaćam brze utrke i dat ću sve od sebe da to probam istrčati – zaključio je Bloudek.