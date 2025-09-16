Naši Portali
Peti rezultat kvalifikacija

Marino Bloudek odličnim nastupom izborio polufinale Svjetskog prvenstva

16.09.2025.
u 15:00

Ciljem je Bloudek prošao s vremenom 1:44.78 što je ukupno peti rezultat kvalifikacija. Ispred njega su u njegovoj skupini bili svjetski prvak iz 2019. Amerikanac Donovan Brazier sa 1:44.66 i Alžirac Slimane Moula sa 1:44.77.

Hrvatski rekorder na 800 metara, 26-godišnji Marino Bloudek plasirao se u polufinale Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju, on je u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeo treće mjesto te je po plasmanu izborio nastavak natjecanja.

Bloudek je odlično odradio svoj prvi nastup u Tokiju, od samog starta utrke se postavio na drugo mjesto, odgovorio na ubrazanje najboljih trkača na ulasku u zadnji krug te se sigurno u završnici održao među trojicom najboljih koji su se po plasmanu kvalificirali u polufinale.

Polufinalne utrke na 800 metara na programu su u četvrtak od 14.45 sati.

Polufinalne utrke na 800 metara na programu su u četvrtak od 14.45 sati.
