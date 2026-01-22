Važan igrač napušta Dinamo, a upravo se vratio na Maksimir?

Dinamo želi dovesti na posudbu 20-godišnjeg nogometaša Danija Rodrigueza iz podmlatka Barcelone, a "razgovori su uznapredovali", izvijestile su u četvrtak katalonske novine Sport pozivajući se na neimenovani izvor.

Rodriguez igra na desnom krilu, a ove sezone je odigrao 17 od mogućih 19 utakmica za četvrtoligaša Barcu Atletic.

"Kako je uspio saznati Sport, zagrebački Dinamo je u poodmaklim pregovorima s Danijem Rodríguezom oko sporazuma o posudbi do kraja sezone. Strane već danima pregovaraju, a premda trenutno još uvijek nema dogovora, igrač pozitivno gleda na odlazak na posudbu", izvijestio je taj dnevnik iz svog sjedišta u Barceloni.

Rodriguez je u srijedu bio na klupi za pričuve prve momčadi Barcelone koja je u Pragu pobijedila s 4-2 Slaviju u Ligi prvaka. Trener Hansi Flick mu je bio dao priliku u svibnju u prvenstvenoj utakmici s Valladolidom.

Pa ipak, na njegovoj poziciji igraju 18-godišnji Lamine Yamal i 20-godišnji Roony Bardghji pa će teško ući u prvu momčad premda ima ugovor s Barcelonom još godinu i pol dana.

Dinamo bi ga stoga posudio uz mogućnost otkupa ugovora u lipnju, tvrdi Sport.

Rodriguezova tržišna cijena iznosi 1 milijun eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Glasnogovornik Barce Atletic, Pau Campanya, rekao je Hini da "nema nikakvu informaciju" oko navodnih pregovora. "Bude li novosti, iskomunicirat ćemo ju", dodao je.

Dinamo, koji večeras u Zagrebu igra utakmicu Europske lige s rumunjskim FCSB-om, odbio je odgovoriti na upit.

"Nikada ne takve stvari", rekao je glasnogovornik.

U srijedu je od medija iz Egipta došla informacija da je tamošnji klub Al-Ahly zainteresiran za Dinamovo desno krilo Monsefa Bakrara. Alžirac u dobi od 25 godina vratio se upravo iz Maroka s Afričkog kupa nacija gdje je nastupio za svoju reprezentaciju. U Dinamo je došao ljetos, a njegova cijena se kreće oko 2 milijuna eura.

Al-Ahly nije trenutno odgovorio na upit.

Dinamo je ljetos već doveo iz Barceloninog podmlatka 20-godišnjeg braniča Sergija Domingueza, a još ranije je na Maksimiru igrao Dani Olmo koji je također bio doveden iz podmlatka, a sada je član udarne postave Barcelone.