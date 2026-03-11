Evo kada i gdje možete gledati dva okršaja europskih teškaša u osmini finala Lige prvaka

Dvoboj Real Madrida i Manchester Cityja je gotovo pa postao nezaobilazna stanica u svakoj sezoni Lige prvaka. Ovo je već peta sezona u nizu u kojoj španjolski i engleski velikan igraju jedan protiv drugog u nokaut-fazi, to jest šesta sezona od posljednjih sedam, a uz sve to Real i City su se ove sezone već susreli i u ligaškoj fazi, kada je City slavio 2:1. Ukupno gledano, omjer je u potpunosti izjednačen. Od 15 utakmica i Real i City imaju po pet pobjeda, uz pet neodlučenih ishoda.

Ovaj okršaj nam je proteklih godina donosio neke od najdramatičnijih dvomeča u povijesti natjecanja, stoga nije čudo da svijet nogometa s uzbuđenjem čeka novi duel titana u osmini finala, koji je na rasporedu danas od 21 sat (HRT 2). Momčad Álvara Arbeloe nosi se s ogromnim kadrovskim problemima, budući da na raspolaganju zbog ozljeda neće imati Mbappéa, Bellinghama, Carrerasa, Rodryga, Militaa, Ceballosa i Alabu, dok City ne može računati na hrvatski dvojac Gvardiola i Kovačića, te Alleynea.

Neće to biti jedini okršaj velikana večeras, jer se također od 21 sat (Arena Sport 2) sastaju branitelj naslova PSG te svjetski klupski prvak Chelsea, koji je u finalu klupskog SP-a prošlog ljeta svladao upravo Parižane, i to s visokih 3:0. U trećoj utakmici večernjeg termina sastaju se najveća ovosezonska bajka Lige prvaka, Bodo/Glimt te lisabonski Sporting (Arena Sport 3), dok se u ranijem terminu od 18.45 sastaju Bayer Leverkusen i Arsenal (Arena Sport 2).