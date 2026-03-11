Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 8
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPEKTAKL

Evo kada i gdje možete gledati dva okršaja europskih teškaša u osmini finala Lige prvaka

UEFA Champions League - Real Madrid v Manchester City
SUSANA VERA/REUTERS
Autor
Edi Džindo
11.03.2026.
u 06:00

Momčad Álvara Arbeloe nosi se s ogromnim kadrovskim problemima, budući da na raspolaganju zbog ozljeda neće imati Mbappéa, Bellinghama, Carrerasa, Rodryga, Militaa, Ceballosa i Alabu, dok City ne može računati na hrvatski dvojac Gvardiola i Kovačića, te Alleynea

Dvoboj Real Madrida i Manchester Cityja je gotovo pa postao nezaobilazna stanica u svakoj sezoni Lige prvaka. Ovo je već peta sezona u nizu u kojoj španjolski i engleski velikan igraju jedan protiv drugog u nokaut-fazi, to jest šesta sezona od posljednjih sedam, a uz sve to Real i City su se ove sezone već susreli i u ligaškoj fazi, kada je City slavio 2:1. Ukupno gledano, omjer je u potpunosti izjednačen. Od 15 utakmica i Real i City imaju po pet pobjeda, uz pet neodlučenih ishoda.

Ovaj okršaj nam je proteklih godina donosio neke od najdramatičnijih dvomeča u povijesti natjecanja, stoga nije čudo da svijet nogometa s uzbuđenjem čeka novi duel titana u osmini finala, koji je na rasporedu danas od 21 sat (HRT 2). Momčad Álvara Arbeloe nosi se s ogromnim kadrovskim problemima, budući da na raspolaganju zbog ozljeda neće imati Mbappéa, Bellinghama, Carrerasa, Rodryga, Militaa, Ceballosa i Alabu, dok City ne može računati na hrvatski dvojac Gvardiola i Kovačića, te Alleynea.

Neće to biti jedini okršaj velikana večeras, jer se također od 21 sat (Arena Sport 2) sastaju branitelj naslova PSG te svjetski klupski prvak Chelsea, koji je u finalu klupskog SP-a prošlog ljeta svladao upravo Parižane, i to s visokih 3:0. U trećoj utakmici večernjeg termina sastaju se najveća ovosezonska bajka Lige prvaka, Bodo/Glimt te lisabonski Sporting (Arena Sport 3), dok se u ranijem terminu od 18.45 sastaju Bayer Leverkusen i Arsenal (Arena Sport 2).

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom
Ključne riječi
Manchester City Real Madrid Liga prvaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!