Derbi Osijeka i Dinama sudi Patrik Kolarić, plavi su prošli put bili bijesni na Čakovčanina

Tako će susret u Varaždinu suditi Dario Bel kojem će pomoćnici biti Kristijan Novosel te Dario Kolarević. Subotnji program započinje utakmicom između Lokomotive i Vukovara u 15 sati, a čast da vodi tu utakmicu pripala je Anti Terziću. Njemu će pomagati Bojan Zobenika i Patrik Krmar.

U subotu još igraju još Rijeka i Slaven Belupo, a pravdu će na Rujevici dijeliti Patrik Pavlešić, uz svoje pomoćnike Ivana Janića i Filipa Krznarića.

U nedjelju se u pogon vraćaju i Hajduk te Dinamo, a prvi će na teren Splićani. Njima u goste dolazi Istra, a glavni sudac na toj utakmici bit će Mateo Erceg. Goran Pataki i Luka Kurtović bit će mu pomoćnici.

Prvo kolo proljetnog dijela prvenstva zatvorit će Osijek i Dinamo derbijem kola koji počinje u 17.45 na Opus Areni. Patrik Kolarić delegiran je kao glavni sudac za taj dvoboj, uz pomoćnike Luku Pajića te Ivana Starčevića.

Bit će to prvi put Kolariću da sudi plavima nakon derbija na Maksimiru početkom prosinca koji je podigao dosta prašine zbog određenih odluka 30-godišnjeg Čakovčanina. Dinamovci s tada smatrali da ih je Čakovčanin oštetio u nekim odlukama, te ih tako onemogućio da dođu do pobjede.