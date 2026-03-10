Naši Portali
KOMENTIRAO SITUACIJU

Bivši nogometaš Hajduka: Krovinoviću je teško? Zarađuješ 60 tisuća eura, moraš podnijeti kritiku

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 13:45

Bivši branič Hajduka Luka Vučko osvrnuo se na Filipa Krovinovića koji je proživio teške trenutke. Splićani su ispali od Rijeke u četvrtfinalu Kupa iako su vodili 2:1, a Krovinović izgubio ključnu loptu nakon koje se sve preokrenulo. Nakon toga su ga navijači uzeli na zub, no u nedjeljnom derbiju s Dinamom dobio je pljesak poljudskih tribina.

- Puno se pričalo o toj temi nakon Rijeke. Izuzetno cijenim Krovinovićevu karijeru. Ako je zaigrao za jednu Benficu, to dovoljno govori o njegovoj karijeri, nažalost tamo je doživio ozljedu koljena koja mu je usporila. On je, ako se ne varam, petu sezonu u Hajduku. Puno trenera se promijenilo, on je kod svakoga imao dobru minutažu i s te strane sigurno da se radi o dobrom igraču od kojeg svi navijači očekuju više s obzirom na njegov CV i kvalitetu - rekao je Vučko za Dalmatinski portal te nastavio:

- Filip je sigurno svjestan, ona lopta u Rijeci bi puno toga promijenila da je samo nabio na tribinu, a imao je deset opcija, onda je posljedično pao gol. U neko moje vrijeme, mi smo osvojili zadnju titulu prvaka, teret na leđima je bio sto tona za nula kuna. Krovinović danas zarađuje ozbiljan novac u Hajduku i kao takav normalno da si podložan određenim kritikama. Kritike bolesnih ljudi koji vrijeđaju, pišu po društvenim mrežama da će te razapeti… To je meni bolesno, takvo je i vrijeme, ali i onda i danas si kao igrač Hajduka podložan kritikama i nosi se s tim. 

Na kraju je zaključio:

- Ni ovom čovjeku što tuče ruzinu u Škveru za tisuću, tisuću i pol eura, nije lako u životu. Ali ako imaš 50, 60 ili 70.000 eura, igraš u Hajduku, nekakvu kritiku moraš moći podnijeti. Filip je ušao u utakmicu, publika mu je zapljeskala, to podržavam, ali ne treba sad stvarati veliku priču oko toga. Svi igrači i u moje vrijeme i sada i prije su podložni kritikama, takav je posao, nosiš ga doma. Mislim da je to nakon ove utakmice završena priča. Hoće li Krovinović ostati u Hajduku ili neće, to je stvar Uprave i trenera. Em je on dao nešto Hajduku, em je nešto zaradio od Hajduka, mislim da sam sve rekao.
Filip Krovinović Luka Vučko

